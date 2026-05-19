बड़े मंगल पर हनुमान जी की आरती करने से मिल सकता है संकटों से छुटकारा, जानिए पूरा विधान

Hanuman Ji Aarti: आज यानी 19 मई 2026 को तीसरा बड़ा मंगल मनाया जा रहा है. इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं, मंदिरों में पूजा-अर्चना करते हैं और बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए विशेष आरती और सुंदरकांड का पाठ करते हैं. मान्यता है कि सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करने से जीवन के दुख, भय और संकट दूर होते हैं और सुख-शांति का आशीर्वाद मिलता है.

बड़े मंगल पर क्यों खास मानी जाती है हनुमान पूजा?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बड़े मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा करने से साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है जो मानसिक तनाव, शत्रु बाधा या आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हों.इस दिन भक्त हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और बूंदी का भोग अर्पित करते हैं. कई जगहों पर भंडारे और प्रसाद वितरण का आयोजन भी किया जाता है.

ऐसे करें हनुमान जी की पूजा

सुबह स्नान के बाद साफ लाल या पीले वस्त्र धारण करें.

हनुमान मंदिर जाकर बजरंगबली को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं.

हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करें.

गुड़-चना या बूंदी का भोग लगाएं.

अंत में श्रद्धा भाव से हनुमान जी की आरती करें.

हनुमान जी की आरती (Hanuman Ji Ki Aarti)

आरती कीजै हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।।

जाके बल से गिरिवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न झांके।।

अंजनि पुत्र महाबलदायी। संतान के प्रभु सदा सहाई।।

दे बीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारी सिया सुध लाए।।

लंका सो कोट समुद्र सी खाई। जात पवनसुत बार न लाई।।

लंका जारी असुर संहारे। सियारामजी के काज संवारे।।

लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आणि संजीवन प्राण उबारे।।

पैठि पताल तोरि जमकारे। अहिरावण की भुजा उखाड़े।।

बाएं भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा संतजन तारे।।

सुर-नर-मुनि जन आरती उतारे। जै जै जै हनुमान उचारे।।

कंचन थार कपूर लौ छाई। आरती करत अंजना माई।।

लंकविध्वंस कीन्ह रघुराई। तुलसीदास प्रभु कीरति गाई।।