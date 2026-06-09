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आज का बड़ा मंगल है बेहद खास, शाम को जरूर करें इन 7 मंत्रों का जाप,दूर हो सकती हैं कई परेशानियां

Bada Mangal Mantras June 2026: आज ज्येष्ठ माह के अधिकमास का अंतिम बड़ा मंगल है,अगर आज के दिन शाम की पूजा में आपने यहां बताए गये कुछ मंत्रों का जाप करते है आपके जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 9, 2026 6:09:26 PM IST

आज का बड़ा मंगल है बेहद खास, शाम को जरूर करें इन 7 मंत्रों का जाप
आज का बड़ा मंगल है बेहद खास, शाम को जरूर करें इन 7 मंत्रों का जाप


Bada Mangal Mantras June 2026: ज्येष्ठ माह के अधिकमास का अंतिम बड़ा मंगल 9 जून 2026 को मनाया जा रहा है. हनुमान भक्तों के लिए यह दिन बेहद खास माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन बजरंगबली की पूजा, व्रत और मंत्र जाप करने से जीवन की कई परेशानियों से राहत मिल सकती है.
 
मान्यता है कि बड़े मंगल पर श्रद्धा के साथ किए गए जप-तप का फल जल्दी मिलता है. यही वजह है कि इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना होती है और भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए विभिन्न उपाय करते हैं.

धन-संपत्ति में वृद्धि के लिए मंत्र

यदि आर्थिक परेशानियां लगातार बनी हुई हैं या आय के नए साधन नहीं बन पा रहे हैं, तो बड़े मंगल की शाम इस मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है.
मंत्र:
ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजनमनः कल्पनाकल्पद्रुमायं दुष्टमनोरथस्तंभनाय प्रभंजनप्राणप्रियाय महाबलपराक्रमाय महाविपत्तिनिवारणाय पुत्रपौत्रधनधान्यादिविधिसम्पत्प्रदाय रामदूताय स्वाहा.
मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से धन से जुड़ी बाधाएं दूर होने लगती हैं और घर में बरकत बनी रहती है.
 
भय और संकट से बचाव के लिए मंत्र
 
जीवन में अनजाना डर, मानसिक बेचैनी या बार-बार आने वाली परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है.
 
ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमितविक्रमाय प्रकटपराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटिसमप्रभाय रामदूताय स्वाहा.
 
कहा जाता है कि यह मंत्र मन को मजबूत बनाता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने का साहस देता है.
 
विरोधियों से राहत पाने का मंत्र
 
अगर किसी व्यक्ति को लगातार विरोध, ईर्ष्या या शत्रुता का सामना करना पड़ रहा हो तो हनुमान जी का यह मंत्र विशेष रूप से जपा जाता है.
 
मंत्र:
 
ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकायं हुं फट्.
 
श्रद्धालु इसे बजरंगबली के शक्तिशाली मंत्रों में से एक मानते हैं.
 
 विवाद और कानूनी मामलों में सफलता के लिए मंत्र
 
लंबे समय से किसी विवाद, मुकदमे या अटके हुए मामले से जूझ रहे लोग बड़े मंगल पर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं.
 
मंत्र:
 
ॐ हं हनुमते नमः.
 
यह छोटा लेकिन अत्यंत लोकप्रिय मंत्र माना जाता है, जिसका जाप कई भक्त नियमित रूप से करते हैं.
 
 स्वास्थ्य लाभ के लिए मंत्र
 
शारीरिक कष्ट या लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से राहत के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है.
 
मंत्र:
 
ॐ नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा.
 
कई श्रद्धालु इसे स्वास्थ्य और मानसिक मजबूती से जोड़कर देखते हैं.

 बड़े मंगल पर मंत्र जाप करते समय रखें इन बातों का ध्यान

बड़े मंगल की शाम स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें. हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और श्रद्धा के साथ मंत्रों का जाप करें. लाल फूल, सिंदूर, चमेली का तेल और बूंदी का भोग अर्पित करना भी शुभ माना जाता है.धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सच्ची श्रद्धा और नियम के साथ किया गया जाप ही सबसे अधिक फलदायी माना जाता है. इसलिए मंत्रों का उच्चारण पूरी एकाग्रता और विश्वास के साथ करें.
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Bada Mangal 2026bada mangal upayhanuman ji mantraHanuman Mantrahanuman puja
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