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Bada Mangal: दूसरा बड़ा मंगल, हनुमान पूजा से दूर होंगे मंगल दोष और जीवन की बाधाएं, कृपा पाने के लिए करें ये उपाय

Bada Mangal 2026: 12 मई 2026 को ज्येष्ठ माह का दूसरा बड़ा मंगल मनाया जाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन हनुमानजी की पूजा, सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा और विशेष उपाय करने से मंगल दोष शांत होता है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं. बजरंगबली को सिंदूर, चमेली का तेल और लड्डू अर्पित करना बेहद शुभ माना गया है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 9, 2026 4:37:47 PM IST

12 मई का बड़ा मंगल बेहद खास
12 मई का बड़ा मंगल बेहद खास


Bada Mangal 2026: हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़े मंगल के रूप में विशेष महत्व दिया गया है. मान्यता है कि इसी पावन दिन भगवान श्रीराम और हनुमानजी की पहली भेंट हुई थी. इसलिए बड़े मंगल पर बजरंगबली की पूजा-अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है. इस साल 12 मई 2026 को ज्येष्ठ माह का दूसरा बड़ा मंगल मनाया जाएगा. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस दिन किए गए विशेष उपाय मंगल दोष को शांत करने, बाधाएं दूर करने और सुख-समृद्धि बढ़ाने में सहायक माने जाते हैं.

क्यों खास होता है बड़ा मंगल?

शास्त्रों के अनुसार, ज्येष्ठ माह के मंगलवार भगवान हनुमान को समर्पित माने जाते हैं. इसी माह में भगवान श्रीराम और हनुमानजी की पहली मुलाकात हुई थी, इसलिए इन मंगलवारों को ‘बड़ा मंगल’ कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक पूजा करने से बजरंगबली शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं.

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मंगल दोष शांति के लिए करें ये उपाय

जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है या मंगल दोष होता है, उन्हें बड़े मंगल के दिन विशेष पूजा करनी चाहिए. हनुमानजी को लाल फूल अर्पित करें और “ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. ज्योतिष मान्यता के अनुसार, यह उपाय मंगल दोष को शांत करने और विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने में सहायक माना जाता है.

 चोला चढ़ाना शुभ

दूसरे बड़े मंगल पर बजरंगबली को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करना बेहद शुभ माना गया है. मान्यता है कि इससे हनुमानजी जल्दी प्रसन्न होते हैं और जीवन की परेशानियां, बाधाएं और रुके हुए कार्य धीरे-धीरे दूर होने लगते हैं.

बूंदी के लड्डू और हनुमान चालीसा का महत्व

बड़े मंगल के दिन हनुमानजी को बूंदी या बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना शुभ माना जाता है. इसके साथ श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में साहस, सुख और शांति का संचार होता है.

सुंदरकांड पाठ से घर में आएगी सकारात्मकता

ज्योतिष शास्त्र में बड़े मंगल के दिन सुंदरकांड का पाठ विशेष फलदायी माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा से सुंदरकांड का पाठ करने पर घर की नकारात्मकता दूर होती है और वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है. साथ ही हनुमानजी और मंगल देव की कृपा प्राप्त होती है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, बड़े मंगल पर विधि-विधान से पूजा, दीपदान और मंत्र जाप करने से जीवन में सुख-समृद्धि और मानसिक शांति बनी रहती है. यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ माना जाता है, जो करियर, विवाह या पारिवारिक समस्याओं से राहत पाना चाहते हैं.

Tags: Bada Mangal 2026hanuman ji remedies
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