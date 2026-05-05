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पहले बड़े मंगल पर शिवलिंग पर चढ़ा दें ये चीजें, एक साथ मिलेगी शिव और हनुमान जी की जबरदस्त कृपा

Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ के पहले बड़े मंगल पर भगवान हनुमान के साथ भगवान शिव की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है. मान्यता है कि हनुमान जी, शिव के रुद्र अवतार हैं, इसलिए इस दिन शिवलिंग पर जल, बेल पत्र चढ़ाने से दोनों देवताओं की कृपा एक साथ मिलती है.इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से जीवन के संकट दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है और सुख-समृद्धि बढ़ती है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 5, 2026 1:41:39 PM IST

बड़ा मंगल के उपाय 2026
बड़ा मंगल के उपाय 2026


Bada Mangal Remedies: ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है और यह दिन भगवान हनुमान की भक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यता है कि हनुमान जी भगवान शिव के ही रुद्र रूप हैं, इसलिए इस दिन शिवलिंग की पूजा करने से दोनों देवताओं की कृपा एक साथ मिलती है.अगर इस दिन सही तरीके से पूजा की जाए, तो जीवन के कई कष्ट दूर हो सकते हैं और सुख-समृद्धि का मार्ग खुल सकता है.

बड़े मंगल के दिन शिव और हनुमान जी की एक साथ पूजा करने से दोगुना फल मिलने की मान्यता है. इससे जीवन की बाधाएं कम होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.

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शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए?

लाल चंदन और लाल फूल
आमतौर पर भगवान शिव को सफेद वस्तुएं पसंद होती हैं, लेकिन बड़े मंगल के दिन लाल चंदन और लाल फूल (जैसे गुलाब या गुड़हल) चढ़ाना शुभ माना जाता है. इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होती है.

तांबे के पात्र से जल अर्पित करें
तांबे के लोटे में जल या गंगाजल लेकर उसमें थोड़े चावल डालें और ‘ॐ नमः शिवाय’ बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं.

बेल पत्र और लड्डू का भोग
शिव जी को बेल पत्र चढ़ाएं और हनुमान जी के लिए बेसन के लड्डू अर्पित करें. बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांटना अच्छा माना जाता है.

 पूजा करते समय ध्यान रखने वाली बातें

  •  स्नान के बाद साफ और हल्के रंग के कपड़े पहनें
  • शिवलिंग पर तुलसी न चढ़ाएं, यह वर्जित माना जाता है
  •  पूजा के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करें
  •  अंत में शिव जी और हनुमान जी की आरती जरूर करें
  •  पूजा के बाद अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें

 शिव मंत्र (जाप के लिए)

  •  ॐ नमः शिवाय
  • ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्

इन मंत्रों का जाप मन को शांत करता है और पूजा को पूर्ण बनाता है.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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