पहले बड़े मंगल पर आज करें हनुमान जी की ये चमत्कारी आरती, पलभर में दूर होंगे दुख-दर्द, जीवन में नहीं आएगी कोई बाधा

Bada Mangal Upay 2026: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पहला बड़ा मंगल और भी ज्यादा खास होता है,अगर इस दिन पूरी श्रद्धा और नियम से हनुमान जी की आरती की जाए, तो जीवन में चल रही आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य से जुड़ी बाधाएं तक दूर होने लगती हैं. यही वजह है कि इस दिन मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ती है, भंडारे होते हैं और जगह-जगह सेवा कार्य किए जाते हैं.

कहा जाता है कि बड़े मंगल के दिन की गई छोटी-सी पूजा भी कई गुना फल देती है. ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के संकट खत्म हों और सुख-समृद्धि का रास्ता खुले, तो इस दिन हनुमान जी व राम जी की ये भव्य आरती जरूर करें.

हनुमान जी की आरती (Hanuman Ji Ki Aarti Lyrics)

आरती कीजै हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।।

जाके बल से गिरिवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न झांके।।

अंजनि पुत्र महाबलदायी। संतान के प्रभु सदा सहाई।।

दे बीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारी सिया सुध लाए।।

लंका सो कोट समुद्र सी खाई। जात पवनसुत बार न लाई।।

लंका जारी असुर संहारे। सियारामजी के काज संवारे।।

लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आणि संजीवन प्राण उबारे।।

पैठि पताल तोरि जमकारे। अहिरावण की भुजा उखाड़े।।

बाएं भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा संतजन तारे।।

सुर-नर-मुनि जन आरती उतारे। जै जै जै हनुमान उचारे।।

कंचन थार कपूर लौ छाई। आरती करत अंजना माई।।

लंकविध्वंस कीन्ह रघुराई। तुलसीदास प्रभु कीरति गाई।।

।।भगवान राम की आरती।। (Shri Ramchandra Ji Aarti)

श्री राम चंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम्।

नवकंज लोचन कंज मुखकर, कंज पद कन्जारुणम्।।

कंदर्प अगणित अमित छवी नव नील नीरज सुन्दरम्।

पट्पीत मानहु तडित रूचि शुचि नौमी जनक सुतावरम्।।

भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्।

रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नन्दनम्।।

सिर मुकुट कुण्डल तिलक चारु उदारू अंग विभूषणं।

आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर-धूषणं।।

इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम्।

मम ह्रदय कुंज निवास कुरु कामादी खल दल गंजनम्।।

मनु जाहिं राचेऊ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सावरों।

करुना निधान सुजान सिलू सनेहू जानत रावरो।।

एही भांती गौरी असीस सुनी सिय सहित हिय हरषी अली।

तुलसी भवानी पूजि पूनी पूनी मुदित मन मंदिर चली।।

दोहा- जानि गौरी अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि।

मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे।।

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