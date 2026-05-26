Sundarkand Path: आज है चौथा बड़ा मंगल,शाम को कर लें सुंदरकांड की इन चौपाइयों का पाठ,पलभर में बदल जाएगी किस्मत

Bada Mangal 2026: आज 26 मई को चौथा बड़ा मंगल मनाया जा रहा है. हिंदू धर्म में बड़े मंगल का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से बजरंगबली की आराधना करने पर जीवन के दुख, भय और बाधाएं दूर होने लगती हैं.

इसी वजह से बड़े मंगल पर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि सुंदरकांड की कुछ विशेष चौपाइयों में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो मन को साहस देती है और कठिन समय में हिम्मत बनाए रखने की शक्ति देती है.अगर आप भी हनुमान जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो चौथे बड़े मंगल पर सुंदरकांड की इन पंक्तियों का श्रद्धा से पाठ कर सकते हैं.

जामवंत के बचन सुहाए. सुनि हनुमान हृदय अति भाए॥

तब लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई. सहि दुख कंद मूल फल खाई॥

इस चौपाई में बताया गया है कि जामवंत जी की बातें सुनकर हनुमान जी के मन में आत्मविश्वास जागा. इसके बाद उन्होंने अपने साथियों से कहा कि जब तक मैं माता सीता का पता लगाकर वापस नहीं आता, तब तक आप धैर्य रखें.धार्मिक मान्यता है कि इस चौपाई का पाठ करने से व्यक्ति के अंदर आत्मबल बढ़ता है और मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है.

कनक भूधराकार सरीरा. समर भयंकर अतिबल बीरा॥

सीता चरन बंदि तिन्ह धावा. अचलु महामुठि देइ गिरावा॥

इस चौपाई में हनुमान जी के पराक्रम और शक्ति का वर्णन किया गया है. कहा जाता है कि बजरंगबली ने अपने साहस और बल से बड़े-बड़े संकटों को खत्म किया.मान्यता है कि बड़े मंगल पर इस चौपाई का पाठ करने से रुके हुए कामों में गति आती है और व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता कम होती है.

प्रबिसि नगर कीजे सब काजा. हृदयं राखि कोसलपुर राजा॥

गरल सुधा रिपु करहिं मिताई. गोपद सिंधु अनल सितलाई॥

सुंदरकांड की यह सबसे प्रसिद्ध चौपाइयों में से एक मानी जाती है. इसका अर्थ है कि भगवान श्रीराम को हृदय में रखकर अगर कोई कार्य शुरू किया जाए, तो मुश्किल रास्ते भी आसान होने लगते हैं.धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस चौपाई का पाठ भय, तनाव और नकारात्मकता को दूर करने में मदद करता है. कई लोग किसी नए काम की शुरुआत से पहले भी इसका जाप करते हैं.

बड़े मंगल पर क्यों खास माना जाता है सुंदरकांड पाठ?

हनुमान जी को शक्ति, साहस और भक्ति का प्रतीक माना जाता है. यही वजह है कि बड़े मंगल के दिन सुंदरकांड का पाठ करने से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.कहा जाता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया पाठ व्यक्ति को मानसिक मजबूती देता है और कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखने की प्रेरणा देता है.

पाठ करते समय रखें इन बातों का ध्यान

साफ-सफाई और शांत मन से पाठ करें

हनुमान जी के सामने दीपक जरूर जलाएं

लाल फूल और सिंदूर अर्पित करें

जल्दबाजी में पाठ न करें

पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ चौपाइयां पढ़ें