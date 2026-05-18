Bada Mangal: इस बड़े मंगल न करें ये गलतियां, नहीं तो रुक सकती है बजरंगबली की कृपा, जानिए किन कामों से करें परहेज

Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह में आने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है. उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र में इस पर्व का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है. यह दिन केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसे हनुमान भक्तों के लिए आस्था, सेवा, संयम और श्रद्धा का महापर्व भी माना जाता है. साल 2026 का बड़ा मंगल इसलिए और भी खास हो गया है, क्योंकि इस बार 19 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है, जब केवल 4 नहीं बल्कि पूरे 8 बुढ़वा मंगल पड़ेंगे.

इस कारण बना है ये खास योग

ज्योतिष गणना के अनुसार, इस बार ज्येष्ठ माह एक महीने के बजाय दो महीने तक रहेगा. इसी वजह से बड़ा मंगल की संख्या भी बढ़कर आठ हो गई है. धार्मिक मान्यताओं में इसे बेहद शुभ और फलदायी योग माना जा रहा है. माना जाता है कि इन दिनों में बजरंगबली की पूजा करने से साहस, ऊर्जा और संकटों से मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है. श्रद्धालु इस दौरान व्रत रखते हैं, मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वहीं जगह-जगह भंडारे और जलसेवा भी आयोजित की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं. कहा जाता है कि इस दिन की गई पूजा और सेवा का फल कई गुना बढ़ जाता है. लेकिन ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि यदि इस दिन कुछ नियमों की अनदेखी हो जाए, तो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता. इसलिए भक्तों को पूरे दिन आचरण, खानपान और व्यवहार में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

बड़ा मंगल पर क्या न करें

बड़ा मंगल के दिन तामसिक भोजन से दूर रहने की सलाह दी जाती है. मांसाहार, शराब, लहसुन और प्याज जैसी चीजों का सेवन अशुभ माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि ऐसे भोजन से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पूजा-पाठ का पुण्य कम हो सकता है. इस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना शुभ माना जाता है. इसके अलावा गुस्सा, विवाद और कटु भाषा से भी बचना चाहिए. माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा शांत मन और सकारात्मक सोच के साथ करने पर ही शुभ फल प्राप्त होता है. किसी से झगड़ा करना या अपशब्द बोलना साधना और व्रत की पवित्रता को प्रभावित कर सकता है. व्रत रखने वाले लोगों को केवल खानपान ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और व्यवहार में भी संयम रखना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मन की शुद्धता के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है. इसलिए इस दिन नकारात्मक सोच, ईर्ष्या और क्रोध से दूर रहना बेहतर माना गया है.

दान और सेवा का विशेष महत्व

बड़ा मंगल पर दान-पुण्य को बेहद शुभ माना गया है. इस दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन, पानी, कपड़े या अन्य जरूरी वस्तुएं दान करने की परंपरा है. गर्मी के मौसम को देखते हुए कई लोग राहगीरों के लिए प्याऊ और शरबत सेवा भी लगाते हैं. मान्यता है कि इस दिन किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए.

लेन-देन से भी बचने की सलाह

धार्मिक मान्यताओं में बड़ा मंगल के दिन पैसों का लेन-देन भी शुभ नहीं माना जाता. कहा जाता है कि इस दिन उधार दिया गया धन वापस आने में परेशानी पैदा कर सकता है. इसी वजह से कई लोग इस दिन कर्ज लेने और देने दोनों से बचते हैं.

2026 में कब-कब पड़ेंगे बड़ा मंगल