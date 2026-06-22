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Bada Mangal 2026: जेठ का आठवां व आखिरी  बड़ा मंगल कल,बजरंगबली की कृपा पाने का सुनहरा मौका, जानिए पूजा का शुभ तरीका और धार्मिक महत्व

Bada Mangal 2026: हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन जब यह दिन ज्येष्ठ (जेठ) माह में आता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है. जेठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 22, 2026 4:26:39 PM IST

आखिरी बड़ा मंगल पर कैसे करें हनुमान जी की पूजा?
आखिरी बड़ा मंगल पर कैसे करें हनुमान जी की पूजा?


Bada Mangal 2026: हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन जब यह दिन ज्येष्ठ (जेठ) माह में आता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है. जेठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से बजरंगबली की पूजा करने पर जीवन के संकट दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.
 
पंचांग के अनुसार, 23 जून 2026 को जेठ माह का आठवां और अंतिम बड़ा मंगल मनाया जाएगा. ऐसे में जिन श्रद्धालुओं ने अब तक बड़ा मंगल का व्रत या पूजा नहीं की है, उनके लिए यह दिन हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना जा रहा है.

आखिरी बड़ा मंगल पर कैसे करें हनुमान जी की पूजा?

बड़ा मंगल के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ लाल या केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें. इसके बाद व्रत और पूजा का संकल्प लें. पूजा स्थल को साफ कर लाल वस्त्र बिछाएं और भगवान हनुमान की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें.पूजा के दौरान चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सिंदूर, लाल फूल, गुड़-चना तथा तुलसी पत्र अर्पित करें. इसके बाद श्रद्धा भाव से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ करें. मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई आराधना विशेष फल प्रदान करती है.

बड़ा मंगल पर करें ये आसान उपाय

  •  हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें.
  •  बंदरों को गुड़, चना या केले खिलाएं.
  •  जरूरतमंद लोगों को भोजन और जल का दान करें.
  •  हनुमान चालीसा का कम से कम 11 बार पाठ करें.
  •  किसी हनुमान मंदिर में लाल ध्वजा चढ़ाएं.
  •  सुंदरकांड का पाठ कर भगवान श्रीराम और हनुमान जी का स्मरण करें.
  •  गरीबों और असहाय लोगों को वस्त्र दान करें.
धार्मिक मान्यता है कि इन उपायों को करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

 बड़ा मंगल का धार्मिक महत्व

सनातन परंपरा में बड़ा मंगल को भगवान श्रीराम और हनुमान जी के दिव्य मिलन से जुड़ा माना जाता है. यही कारण है कि जेठ माह के मंगलवारों का विशेष महत्व बताया गया है. धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, हनुमान जी अष्ट सिद्धियों और नव निधियों के दाता हैं. जो भक्त बड़ा मंगल के दिन श्रद्धापूर्वक व्रत, जप, तप और पूजा करते हैं, उन्हें भय, संकट और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्राप्त होती है. साथ ही जीवन में सफलता, साहस और आत्मविश्वास का आशीर्वाद मिलता है.

क्यों खास है साल का आखिरी बड़ा मंगल?

जेठ माह का अंतिम बड़ा मंगल पूरे माह की साधना और पूजा का समापन माना जाता है. इसलिए इस दिन की गई आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है. भक्त इस अवसर पर भंडारे का आयोजन करते हैं, हनुमान मंदिरों में प्रसाद चढ़ाते हैं और जरूरतमंदों की सेवा करते हैं.मान्यता है कि आखिरी बड़ा मंगल पर किए गए पुण्य कार्य और दान-पुण्य का फल लंबे समय तक जीवन में शुभ परिणाम देता है.
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Bada Mangal 2026Jyeshtha Month Bada MangalLast Bada Mangal
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