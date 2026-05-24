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26 मई का बड़ा मंगल बदल सकता है किस्मत! जान लें शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम

Bada Mangal 2026: चौथा बड़ा मंगल 26 मई 2026 को मनाया जाएगा और इसी दिन पद्मिनी एकादशी का भी शुभ संयोग बन रहा है. इस दिन हनुमान जी की पूजा, व्रत और दान का विशेष महत्व माना गया है. साथ ही कुछ खास नियमों का पालन करने से शुभ फल मिलने की मान्यता है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 24, 2026 6:28:53 PM IST

26 मई का बड़ा मंगल बदल सकता है किस्मत!
26 मई का बड़ा मंगल बदल सकता है किस्मत!


 Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले बड़े मंगल का हिंदू धर्म में खास महत्व माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करने पर जीवन के संकट दूर होते हैं और रुके हुए काम बनने लगते हैं.
 
इस बार चौथा बड़ा मंगल 26 मई 2026 को पड़ रहा है और खास बात ये है कि इसी दिन पद्मिनी एकादशी का भी शुभ संयोग बन रहा है. ऐसे में यह दिन पूजा-पाठ, व्रत और दान के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है.अगर आप भी बड़े मंगल का व्रत रखने या बजरंगबली की विशेष पूजा करने की सोच रहे हैं, तो पहले शुभ मुहूर्त और जरूरी नियम जरूर जान लें.

कब है चौथा बड़ा मंगल 2026?

वैदिक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ माह का चौथा बड़ा मंगल 26 मई 2026, मंगलवार को मनाया जाएगा. इस दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष फल प्राप्त होने की मान्यता है.

 बड़ा मंगल 2026 शुभ मुहूर्त

  • अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:51 बजे से दोपहर 12:46 बजे तक
  •  ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:03 बजे से 04:43 बजे तक
  • विजय मुहूर्त- दोपहर 02:36 बजे से 03:31 बजे तक
  • गोधूलि मुहूर्त- शाम 07:10 बजे से 07:30 बजे तक
  • अमृत काल- रात 11:29 बजे से 01:13 बजे तक

 क्यों खास माना जाता है बड़ा मंगल?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ज्येष्ठ माह के मंगलवार को भगवान श्रीराम और हनुमान जी की पहली मुलाकात हुई थी. तभी से इस महीने के मंगलवार को बड़े मंगल के रूप में मनाने की परंपरा चली आ रही है.कहा जाता है कि इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से भय, संकट और नकारात्मकता दूर होती है. साथ ही साहस और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है.

बड़े मंगल के दिन भूलकर भी न करें ये गलतियां

बाल और नाखून न काटें
 
मंगलवार के दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना और नाखून काटना शुभ नहीं माना जाता. बड़े मंगल पर इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए.
 
 काले कपड़े पहनने से बचें
 
हनुमान जी को लाल और केसरिया रंग प्रिय माना जाता है. इसलिए इस दिन काले कपड़ों की बजाय लाल, पीले या केसरिया वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है.
 
 गुस्सा और अपशब्दों से रहें दूर
 
बड़े मंगल के दिन किसी का अपमान करना या गुस्सा करना अच्छा नहीं माना जाता. कोशिश करें कि दिनभर शांत और सकारात्मक रहें.
 
तामसिक भोजन न करें
 
इस दिन प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन से दूरी बनाकर रखें. सात्विक भोजन करना शुभ माना गया है.
 
ब्रह्मचर्य का पालन करें
 
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बड़े मंगल के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए. इससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है.

 बड़े मंगल पर क्या दान करना शुभ माना जाता है?

बड़े मंगल के दिन दान-पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है. इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, फल, कपड़े या धन का दान करना शुभ माना जाता है.इसके अलावा हनुमान मंदिर में बूंदी, चोला, लाल फूल और प्रसाद चढ़ाने से भी विशेष फल मिलने की मान्यता है.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: bada mangal date 2026bada mangal puja vidhihanuman ji
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