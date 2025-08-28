Home > धर्म > आने वाले समय में पृथ्वी का हो जाएगा विनाश! Baba Venga ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, मनुष्य को छोड़नी होगी पृथ्वी?

आने वाले समय में पृथ्वी का हो जाएगा विनाश! Baba Venga ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, मनुष्य को छोड़नी होगी पृथ्वी?

Baba Venga Predictions list 2025: म्यांमार भूकंप के बाद बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां एक बार फिर से चर्चा में हैं। 2025 के लिए उनकी भविष्यवाणियों में प्राकृतिक आपदाएं और यूरोपी के संघर्ष शामिल हैं। जिनमें से कई सच भी साबित हुई हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन सी थी वह भविष्यवाणियां, जो सच बनकर आज हमारे सामने खड़ी हुई हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 28, 2025 11:37:08 IST

Baba Venga Predictions list 2025
Baba Venga Predictions list 2025

Baba Venga Predictions 2025: इस साल म्यांमार में आए भूकंप में 1,700 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, एक बार फिर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को वैश्विक चर्चा के मंच पर ला दिया है। “बाल्कन के नास्त्रेदमस” के नाम से मशहूर वेंगा की 2025 की भविष्यवाणियों में प्राकृतिक आपदाएं, भू-राजनीतिक तनाव आदी सच साबित हुआ है।

कहां से ताल्लुक रखते हैं बाबा वेंगा?

बता दें कि बाबा वेंगा का जन्म साल 1911 में बुल्गारिया के वांगेलिया पैंडेवा दिमित्रोवा में रहते हैं। वह अपनी मानसिक क्षमताओं और भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बचपन में ही अपनी दोनों आंखें खो दी थी। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर राजनीतिक परिवर्तनों और तकनीकी नवाचारों तक सभी घटनाओं को लेकर पूर्वानुमान लगाने की शक्ति उन्होंने काफी समय पहले ही प्राप्त कर ली थी। 

दशकों से उनकी भविष्यवाणियों ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। उनकी कई भविष्यवाणियां, जैसे 9/11 का हमला, राजकुमारी डायना की मृत्यु और बराक ओबामा का अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुनाव सभी सच साबित हुई हैं। बाबा वेंगा दशकों से अपनी भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध हैं। दुनियाभर के लोगों की नजरें उनकी भविष्यवाणियों पर टिकी रहती हैं। 

बाब वेंगा की भविष्यवाणियां

बाबा वेंगा ने केवल 2025 ही नहीं बल्कि कई सदियों तक का अनुमान लगा लिया है। 

2028: शुक्र ग्रह की खोज होगी, साथ ही नए ऊर्जा संसाधनों की खोज होगी 
2033: हिमखंडों के पिघलने से समुद्र स्तर बढ़ेगा
2076: साम्यवाद का प्रसार
2130: अलौकिक जीवन के साथ संपर्क
2170: वैश्विक सूखा
3005: मंगल ग्रह की सभ्यता के साथ तनाव और युद्ध 
3797: पृथ्वी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे इंसान

नीचभंग राजयोग 2025: शुक्र देव बरसाएंगे इन राशियों पर ऐसी कृपा कि बनेंगे अमीर और सुख-समृद्धि पायेंगे

फ्रांसीसी ज्योतिषी से होती है तुलना 

बाबा वेंगा की तुलना पहले 16वीं सदी के प्रसिद्ध फ्रांसीसी ज्योतिषी के साथ की जाती है। इन्होंने हिटलर के उदय, फ्रांसीसी क्रांति और 9/11 जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। जो की सभी सच साबित हुई। एडगर कैस जिन्हें “स्लीपिंग प्रोफेट” के नाम से भी जाना जाता है। वह स्वास्थ्य, पुनर्जन्म और वैश्विक घटनाओं पर हज़ारों भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सभी की भविष्यवाणियां एक-दूसरे से मिलती-जुलती हैं।  

Budh Gochar 2025: सितंबर से इन राशियों की चमकेगी किस्मत, धन और करियर में बड़ी सफलता

Tags: baba venga predictions
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
आने वाले समय में पृथ्वी का हो जाएगा विनाश! Baba Venga ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, मनुष्य को छोड़नी होगी पृथ्वी?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

आने वाले समय में पृथ्वी का हो जाएगा विनाश! Baba Venga ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, मनुष्य को छोड़नी होगी पृथ्वी?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

आने वाले समय में पृथ्वी का हो जाएगा विनाश! Baba Venga ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, मनुष्य को छोड़नी होगी पृथ्वी?
आने वाले समय में पृथ्वी का हो जाएगा विनाश! Baba Venga ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, मनुष्य को छोड़नी होगी पृथ्वी?
आने वाले समय में पृथ्वी का हो जाएगा विनाश! Baba Venga ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, मनुष्य को छोड़नी होगी पृथ्वी?
आने वाले समय में पृथ्वी का हो जाएगा विनाश! Baba Venga ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, मनुष्य को छोड़नी होगी पृथ्वी?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?