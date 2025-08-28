आने वाले समय में पृथ्वी का हो जाएगा विनाश! Baba Venga ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, मनुष्य को छोड़नी होगी पृथ्वी?

Baba Venga Predictions 2025: इस साल म्यांमार में आए भूकंप में 1,700 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी, एक बार फिर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों को वैश्विक चर्चा के मंच पर ला दिया है। “बाल्कन के नास्त्रेदमस” के नाम से मशहूर वेंगा की 2025 की भविष्यवाणियों में प्राकृतिक आपदाएं, भू-राजनीतिक तनाव आदी सच साबित हुआ है।

कहां से ताल्लुक रखते हैं बाबा वेंगा?

बता दें कि बाबा वेंगा का जन्म साल 1911 में बुल्गारिया के वांगेलिया पैंडेवा दिमित्रोवा में रहते हैं। वह अपनी मानसिक क्षमताओं और भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बचपन में ही अपनी दोनों आंखें खो दी थी। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर राजनीतिक परिवर्तनों और तकनीकी नवाचारों तक सभी घटनाओं को लेकर पूर्वानुमान लगाने की शक्ति उन्होंने काफी समय पहले ही प्राप्त कर ली थी।

दशकों से उनकी भविष्यवाणियों ने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। उनकी कई भविष्यवाणियां, जैसे 9/11 का हमला, राजकुमारी डायना की मृत्यु और बराक ओबामा का अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में चुनाव सभी सच साबित हुई हैं। बाबा वेंगा दशकों से अपनी भविष्यवाणियों के लिए प्रसिद्ध हैं। दुनियाभर के लोगों की नजरें उनकी भविष्यवाणियों पर टिकी रहती हैं।

बाब वेंगा की भविष्यवाणियां

बाबा वेंगा ने केवल 2025 ही नहीं बल्कि कई सदियों तक का अनुमान लगा लिया है।

2028: शुक्र ग्रह की खोज होगी, साथ ही नए ऊर्जा संसाधनों की खोज होगी

2033: हिमखंडों के पिघलने से समुद्र स्तर बढ़ेगा

2076: साम्यवाद का प्रसार

2130: अलौकिक जीवन के साथ संपर्क

2170: वैश्विक सूखा

3005: मंगल ग्रह की सभ्यता के साथ तनाव और युद्ध

3797: पृथ्वी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे इंसान

फ्रांसीसी ज्योतिषी से होती है तुलना

बाबा वेंगा की तुलना पहले 16वीं सदी के प्रसिद्ध फ्रांसीसी ज्योतिषी के साथ की जाती है। इन्होंने हिटलर के उदय, फ्रांसीसी क्रांति और 9/11 जैसी घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। जो की सभी सच साबित हुई। एडगर कैस जिन्हें “स्लीपिंग प्रोफेट” के नाम से भी जाना जाता है। वह स्वास्थ्य, पुनर्जन्म और वैश्विक घटनाओं पर हज़ारों भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सभी की भविष्यवाणियां एक-दूसरे से मिलती-जुलती हैं।

