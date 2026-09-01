Baba Neem Karoli: कौन थे नीम करोली बाबा? विराट-अनुष्का से लेकर मार्क जुकरबर्ग तक हैं मुरीद, चमत्कारों की कहानियां कर देंगी हैरान

Who is Neem Karoli Baba: उत्तराखंड की हसीन वादियों के बीच बसा एक ऐसा धाम, जहां पहुंचने के लिए सिर्फ श्रद्धा की जरूरत होती है. नैनीताल के पास स्थित कैंची धाम आज देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में अपनी अलग पहचान रखता है. इसकी वजह हैं महान संत नीम करोली बाबा… जिन्हें उनके भक्त प्रेम से ‘महाराज जी’ भी कहते हैं. बाबा के चमत्कारों और शिक्षाओं से जुड़ी कई कहानियां आज भी भक्तों के बीच सुनाई जाती हैं. यही वजह है कि, आम श्रद्धालुओं से लेकर कई नामी हस्तियां तक उनसे जुड़ी आस्था रखती हैं. क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी बाबा के भक्तों में शामिल हैं, जबकि टेक्नोलॉजी की दुनिया के दिग्गज मार्क जुकरबर्ग भी कैंची धाम से प्रभावित होने की बात कह चुके हैं. पढ़िए बाबा के चमत्कारों की कहानियां-

भक्त मानते हैं हनुमान जी का अवतार

नीम करोली बाबा को 20वीं सदी के प्रमुख संतों में गिना जाता है. उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं. बाबा स्वयं हनुमान जी के अनन्य भक्त थे और देश के अलग-अलग हिस्सों में हनुमान मंदिरों की स्थापना से उनका नाम जोड़ा जाता है. उनकी शिक्षाओं में प्रेम, सेवा, भक्ति और जरूरतमंदों की मदद को विशेष महत्व दिया गया. बाबा का संदेश था कि इंसान को बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करनी चाहिए.

किशोरावस्था में छोड़ दिया था घर!

नीम करोली बाबा के जीवन को लेकर कई अलग-अलग विवरण मिलते हैं. प्रचलित कथाओं के अनुसार, उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर क्षेत्र में हुआ था और उनका बचपन का नाम लक्ष्मीनारायण शर्मा बताया जाता है. कम उम्र से ही उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर था. बाद में उन्होंने सांसारिक जीवन से दूरी बनाकर साधु जीवन अपना लिया. ‘नीम करोली’ नाम से जुड़ी मान्यता के कारण ही वे आगे चलकर नीम करोली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए.

1960 के दशक में बना कैंची धाम

बाबा नीम करोली से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध स्थान कैंची धाम है, जो नैनीताल के पास स्थित है. आश्रम की स्थापना 1960 के दशक में हुई और आज यह देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है. कुछ समय पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के नीम करोली बाबा से जुड़े आश्रम में जाने की खबरों के बाद यह धाम एक बार फिर सुर्खियों में आया. मार्क जुकरबर्ग के भी बाबा के प्रति श्रद्धा रखने की चर्चा लंबे समय से होती रही है.

चमत्कारों से जुड़ी हैं कई कहानियां

नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़ी कई चमत्कारिक कथाएं भक्तों के बीच प्रचलित हैं. एक प्रसिद्ध कथा में कहा जाता है कि आश्रम में भंडारे के दौरान घी की कमी हो गई थी. तब बाबा ने नदी का पानी लाने को कहा और मान्यता के अनुसार उसी पानी से घी की जरूरत पूरी हो गई. एक अन्य कहानी में बताया जाता है कि गर्मी से परेशान भक्त की परेशानी देखकर बाबा ने बारिश होने की बात कही और कुछ समय बाद मौसम बदल गया. ऐसी कई कथाएं आज भी उनके अनुयायियों के बीच सुनाई जाती हैं.

आज भी कायम है बाबा की लोकप्रियता

नीम करोली बाबा भले ही आज भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनसे जुड़े आश्रम आज भी लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं. कैंची धाम में पहुंचने वाले भक्त बाबा से जुड़ी स्मृतियों को महसूस करने और उनके बताए प्रेम, सेवा और भक्ति के मार्ग को अपनाने की कोशिश करते हैं. यही वजह है कि नीम करोली बाबा की लोकप्रियता समय के साथ कम होने के बजाय लगातार बढ़ती दिखाई देती है.