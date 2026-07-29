बाबा धाम में सावन का पहला जलाभिषेक! इस समय चढ़ेगा कांचा जल, जानें जल चढ़ाने का शुभ मुहूर्त और नियम

Savan 2026: सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है. इस महीने में देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम में भोलेबाबा को जल चढ़ाने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं. कई लोग तो कांवड़ लेकर भी यात्रा करते हैं.
बता दें कि वैद्यनाथ धाम को ज्यादातर लोग आस्था और सम्मान से बाबा धाम भी कहते हैं. इस महीने में सोमवार को शिवजी का जलाभिषेक करने का विशेष महत्त्व है. जो पहला जल बाबा धाम पर चढ़ाया जाता है, उसे कांचा जल कहते हैं. उसके बाद ही अन्य श्रद्धालु बाबा धाम में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं.
कब चढ़ेगा सावन का पहला कांचा जल
सावन में पहला जलाभिषेक आमतौर पर सोमवार से माना जाता है. ज्यादातर लोग सोमवार से ही अपने सावन की पूजा की शुरुआत करते हैं. इस बार पहला सावन का सोमवार 3 अगस्त 2026 को पड़ रहा है. उस दिन सुबह 4 बजे बाबा धाम के पट खुलेंगे. उसके बाद पुजारी भोले बाबा की पूजा करने के बाद 4:30 से 5:00 बजे के बीच पहला जल या कांचा जल चढ़ाएंगे. उसके बाद सुबह लगभग 5:30 बजे से देर रात तक श्रद्धालु बाबा के शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे.
बाबा धाम में जलाभिषेक के नियम
वैद्यनाथ धाम या बाबा धाम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है. अगर आप सावन में यहां जल चढ़ाने या कांवड़ लेकर आने की योजना बना रहे हैं तो बाबा को जल चढ़ाने के नियम को जान लें. सभी श्रद्धालुओं को इन नियमों का पालन करना चाहिए:
- सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें.
- स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो नया वस्त्र धारण करें.
- इसके बाद मंदिर की ओर बेलपत्र युक्त जल लेकर प्रस्थान करें.
- प्रशासन द्वारा जारी नियमों का पालन करें.
- जब आपके जल चढ़ाने की बारे आये तो शिवलिंग पर मंत्रोच्चार सहित जलाभिषेक करें.
- सावन में भीड़ अधिक होती है, इसलिए मंदिर के अंदर अधिक समय न लगाएं और जलाभिषेक के बाद शेष पूजा बाहर आकर कर लें.