अब बंगाल में होगीकथा! बाबा बागेश्वर के इस वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचा दिया बवाल, जानिए पूरा मामला

Baba Bageshwar: पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए बड़े बदलाव के बाद एक पुराना वीडियो अचानक चर्चा में आ गया है, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बंगाल में कथा को लेकर अपनी बात रखते नजर आते हैं. बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिलने के बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

दरअसल, कुछ समय पहले बाबा बागेश्वर को पश्चिम बंगाल में कथा आयोजन की अनुमति नहीं मिली थी. उस दौरान उन्होंने मंच से ही राज्य सरकार पर तंज कसते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की थी. अब जब चुनावी नतीजों ने सियासी समीकरण बदल दिए हैं, तो उसी बयान को लेकर फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं.

आखिरी समय में अनुमति हो गयी थी रद्द

अपने एक संबोधन में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था कि उन्हें बंगाल में कथा करने जाना था, लेकिन आखिरी समय में अनुमति रद्द कर दी गई. उन्होंने यह भी कहा कि एक जगह इजाजत नहीं मिली और जहां मिली, वहां परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहीं. इसके बावजूद उन्होंने साफ किया था कि वे अपने धार्मिक कार्यों से पीछे हटने वाले नहीं हैं.इसी दौरान उन्होंने इशारों-इशारों में यह भी कहा था कि जब तक मौजूदा नेतृत्व रहेगा, तब तक वे वहां नहीं जाएंगे, लेकिन भविष्य में हालात बदलने पर वे जरूर जाएंगे. उनके इस बयान को उस समय भी राजनीतिक संदर्भ में देखा गया था और अब फिर से यह चर्चा का विषय बन गया है.

अब वायरल हो रहा वीडियो

धीरेंद्र शास्त्री देश और विदेश में कथा कार्यक्रमों के लिए जाने जाते हैं. हाल के समय में उन्होंने कई बड़े आयोजनों में भाग लिया है और अलग-अलग शहरों में अपने प्रवचन दिए हैं. उनके कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे वे लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं.इसके अलावा, वे लंबे समय से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी खुलकर रखते रहे हैं. उनका कहना है कि देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदू होने के कारण इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार होना चाहिए.

लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

साथ ही उन्होंने इतिहास से जुड़े कुछ विषयों पर भी अपनी राय रखी है, जिससे वे समय-समय पर बहस के केंद्र में आ जाते हैं.कुल मिलाकर, बंगाल चुनाव के बाद वायरल हो रहा यह वीडियो एक बार फिर धार्मिक और राजनीतिक विमर्श को हवा दे रहा है, और सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.