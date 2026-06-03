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अयोध्या के रक्षक… यहां सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं हनुमान जी, मंदिर के पुजारी का गुस्सा माना जाता आशीर्वाद

Ayodhya Hanuman Garhi Mandir: भारत में प्राचीन मंदिर केवल पूजा-अर्चना के स्थान नहीं हैं, बल्कि ये देश की संस्कृति, इतिहास, वास्तुकला और आध्यात्मिक परंपरा के जीवंत प्रतीक भी हैं. आज हम एक ऐसे ही राम भक्त हनुमान मंदिर पर बात करेंगे. यह मंदिर अपनी धार्मिक महिमा, चमत्कारों और अनोखी परंपराओं के लिए देशभर में प्रसिद्ध है. आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी कई ऐसी परंपराएं हैं-

By: Lalit Kumar | Published: June 3, 2026 4:24:14 PM IST

रहस्यों से भरा है यह हनुमान मंदिर.
रहस्यों से भरा है यह हनुमान मंदिर.


Ayodhya Hanuman Garhi Mandir: भारत में प्राचीन मंदिर केवल पूजा-अर्चना के स्थान नहीं हैं, बल्कि ये देश की संस्कृति, इतिहास, वास्तुकला और आध्यात्मिक परंपरा के जीवंत प्रतीक भी हैं. ये मंदिर सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं, बल्कि रहस्यों, विज्ञान और अद्भुत ज्ञान से भरे हुए हैं. इनके निर्माण, ऊर्जा, और परंपराओं में कई ऐसे पहलू हैं जो आज भी लोगों को हैरान करते हैं. आज हम एक ऐसे ही राम भक्त हनुमान मंदिर पर बात करेंगे. यह मंदिर अपनी धार्मिक महिमा, चमत्कारों और अनोखी परंपराओं के लिए देशभर में प्रसिद्ध है. इस मंदिर से जुड़ी कई ऐसी परंपराएं हैं जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती हैं. इन्हीं में से एक है पुजारी के गुस्से से जुड़ी मान्यता-

रामनगरी अयोध्या में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में विराजमान बजरंगबली को अयोध्या का रक्षक माना जाता है. मान्यता है कि, जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से हनुमानगढ़ी में दर्शन-पूजन करता है.उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं. यही कारण है कि प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहां माथा टेकने पहुंचते हैं. 

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अयोध्या के रक्षक के रूप में स्थापित हैं हनुमान जी 

रामलला की स्थापना के साथ उनके परम प्रिय दूत बजरंगबली की प्रधानतम पीठ हनुमानगढ़ी का भी मान बढ़ गया. पौराणिक मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद श्रीराम के साथ अनेक वानर वीर भी श्रीराम के साथ अयोध्या आए. इनमें स्वाभाविक रूप से हनुमान जी भी शामिल थे. माता सीता की खोज से लेकर रावण के विरुद्ध सामरिक अभियान में हनुमान जी ने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उनकी इसी योग्यता के अनुरूप श्रीराम ने राजप्रासाद के आग्नेय कोण पर हनुमान जी को अयोध्या के रक्षक के रूप में स्थापित किया.

क्या है मंदिर से जुड़ी मान्यता

स्थानीय संतों और भक्तों की मानें तो, यहां यदि किसी श्रद्धालु को पुजारी गुस्से में कोई प्रसाद फल या अन्य उपहार दे दें तो उसे विशेष आशीर्वाद माना जाता है. लोगों की आस्था है कि ऐसा प्रसाद प्राप्त होने पर रुके हुए कार्य पूरे होते हैं और जीवन की परेशानियां दूर होने लगती हैं. हनुमानगढ़ी से जुड़े संत नंदराम दास के अनुसार यह परंपरा वर्षों पुरानी है. उनका कहना है कि मंदिर में आने वाले संत-महंत और पुजारी स्वयं को हनुमान जी का सेवक मानते हैं. ऐसे में उनके मुख से निकला आशीर्वाद या उनके द्वारा दिया गया प्रसाद भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है.

17वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में तीन अखाड़ों का गठन

यह भी मान्यता है कि अजर-अमर के वरदान से युक्त हनुमान जी आज भी यहां सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं. एक मार्च 1528 को राम मंदिर तोड़े जाने जैसी घटनाओं के चलते घर-परिवार त्याग कर राम भक्ति में लीन रहने वाले विरक्त वैष्णव आचार्यों ने 17वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जिन तीन अखाड़ों का गठन किया, उनमें से एक निर्वाणी अखाड़ा भी था. हनुमानगढ़ी इस अखाड़ा के विरक्त साधुओं के केंद्र के रूप में स्थापित हुई.

नवाब ने करवाया था भव्य मंदिर का निर्माण

18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में नवाब पुत्र की असाध्य बीमारी से क्लांत कातर हो यहां विराजमान बजरंगबली के अर्चक बाबा अभयरामदास के आशीर्वाद से यदि नवाब के पुत्र को असाध्य बीमारी से मुक्ति मिली, तो बदले में नवाब ने हनुमान जी का भव्य मंदिर निर्मित कराया और हनुमान जी के लिए 52 बीघा का परिसर दान कर दिया. हनुमानगढ़ी मुस्लिमों की भी आस्था के केंद्र में रही, किंतु जब भी रामजन्मभूमि मुक्ति के प्रति न्याय की बारी आई हनुमानगढ़ी हनुमानजी की विरासत के अनुरूप डटी मिली.

हनुमानगढ़ी का रोचक इतिहास 

मान्यता है कि कई बार संत का कठोर व्यवहार भी भक्त के कल्याण के लिए होता है और इसे हनुमान जी की कृपा का रूप माना जाता है. हनुमानगढ़ी का इतिहास भी बेहद रोचक है. माना जाता है कि भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने के बाद हनुमान जी यहीं निवास कर रामकोट और पूरी अयोध्या की रक्षा करते थे. इसी कारण उन्हें रामनगरी का कोतवाल और रक्षक कहा जाता है. मंदिर में स्थापित बाल हनुमान की प्रतिमा भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है.

Tags: AstrologyDharm
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