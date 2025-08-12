Home > अध्यात्म > करियर में आगे बढ़ने से रोक रही आपके ऑफिस बैग मे रखी ये 5 चीजें, निकाल के आज ही फेक दे बाहर, वरना तरक्की में आएगी भारी रुकावट!

करियर में आगे बढ़ने से रोक रही आपके ऑफिस बैग मे रखी ये 5 चीजें, निकाल के आज ही फेक दे बाहर, वरना तरक्की में आएगी भारी रुकावट!

Vastu Tips For Office: हर व्यक्ति करियर में सफलता और तरक्की चाहता है। कड़ी मेहनत के साथ-साथ वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के नियमों का पालन करने से कार्यस्थल पर सकारात्मकता बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके ऑफिस बैग में रखी कुछ चीजें आपकी तरक्की में बाधा बन सकती हैं? आइए जानते हैं इनके बारे में।

August 12, 2025

Vastu Tips For Office: हर व्यक्ति करियर में सफलता और तरक्की चाहता है। कड़ी मेहनत के साथ-साथ वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के नियमों का पालन करने से कार्यस्थल पर सकारात्मकता बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके ऑफिस बैग में रखी कुछ चीजें आपकी तरक्की में बाधा बन सकती हैं? आइए जानते हैं इनके बारे में। वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऑफिस बैग आपके करियर की ऊर्जा को प्रभावित करता है। यह बैग आपके साथ कार्यस्थल पर जाता है, इसलिए इसमें रखी चीजें आपकी एकाग्रता, निर्णय लेने की क्षमता और तरक्की को प्रभावित करती हैं। गलत चीजें रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है, जो पदोन्नति और सफलता में बाधा डालती है।

मेकअप और आभूषण

महिलाएँ अक्सर ऑफिस बैग में लिपस्टिक, काजल या छोटे-मोटे आभूषण रखती हैं। ज्योतिष के अनुसार, ये चीज़ें शुक्र ग्रह से जुड़ी होती हैं, जबकि ऑफिस का वातावरण बुध और मंगल से प्रभावित होता है। ये चीज़ें एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता को कमज़ोर कर सकती हैं। मेकअप और आभूषण घर पर ही रखें और ऑफिस बैग में केवल काम से जुड़ी चीज़ें ही रखें।

नेल कटर या फिर छोटा चाकू

ऑफिस बैग में नेल कटर या छोटा चाकू रखना सामान्य लगता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार, ये चीज़ें नकारात्मकता बढ़ाती हैं। इन्हें अवसरों और रिश्तों को ‘काटने’ का प्रतीक माना जाता है। इससे करियर में रुकावटें आ सकती हैं और सहकर्मियों के साथ तनाव बढ़ सकता है। ऑफिस बैग में ऐसी नुकीली चीज़ें रखने से बचें और सकारात्मकता बनाए रखें।

परफ्यूम और डिओडोरेंट

ऑफिस बैग में परफ्यूम या डिओडोरेंट रखना सुविधाजनक लगता है, लेकिन वास्तु के अनुसार, इनमें मौजूद अल्कोहल की मात्रा मानसिक एकाग्रता को कमज़ोर करती है। इससे ऑफिस में गंभीरता और एकाग्रता प्रभावित हो सकती है, जिससे प्रगति की गति धीमी हो सकती है। घर में परफ्यूम का इस्तेमाल करें और बैग में केवल ज़रूरी काम से जुड़ी चीज़ें ही रखें।

व्यक्तिगत स्वच्छता की चीज़ें

वास्तु शास्त्र में ऑफिस बैग में टूथब्रश, कंघी या किसी भी तरह की व्यक्तिगत स्वच्छता की चीज़ें रखना अशुभ माना जाता है। ये चीज़ें आसपास की ऊर्जा को प्रभावित करती हैं, जिससे ऑफिस में नकारात्मक माहौल बन सकता है। इससे काम में एकाग्रता की कमी होती है और तनाव बढ़ता है। ऐसी चीज़ें घर पर रखें और ऑफिस बैग को व्यवस्थित रखें।

गंदे या फटे कपड़े

कभी-कभी लोग ऑफिस बैग में इस्तेमाल किए हुए या गंदे कपड़े रख देते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, यह आदत नकारात्मकता बढ़ाती है, जिससे थकान और चिड़चिड़ापन होता है। इससे आपका ध्यान कमज़ोर होता है और कार्यक्षमता प्रभावित होती है। बैग को साफ़ और व्यवस्थित रखें, ताकि सकारात्मकता बनी रहे और तरक्की के रास्ते खुले रहें।

ऑफ़िस बैग के लिए वास्तु सुझाव

वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऑफ़िस बैग को हमेशा साफ़ और व्यवस्थित रखें। उसमें केवल ज़रूरी सामान ही रखें, जैसे लैपटॉप, नोटबुक और पेन। बैग को नियमित रूप से साफ़ करें और अनावश्यक सामान हटा दें। ऑफ़िस बैग में मेकअप, नेल कटर, परफ्यूम, व्यक्तिगत स्वच्छता का सामान और गंदे कपड़े रखने से बचें। ये चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और करियर में बाधाएँ पैदा करती हैं।

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

