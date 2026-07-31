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August Festival Calendar 2026: अगस्त में कब है हरियाली तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन? यहां देखें पूरे महीने के व्रत और त्योहार की लिस्ट

August Vrat Tyohar List 2026: अगस्त 2026 के प्रमुख व्रत और त्योहारों की पूरी सूची देखें. जानें हरियाली तीज, नाग पंचमी, श्रावण शिवरात्रि, रक्षाबंधन, ओणम और अन्य धार्मिक पर्वों की तारीखें.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 31, 2026 7:04:02 PM IST

अगस्त 2026 के प्रमुख व्रत और त्योहार
अगस्त 2026 के प्रमुख व्रत और त्योहार


August 2026 Festival Calendar: अगस्त 2026 धार्मिक दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है. पूरे महीने सावन की भक्ति के साथ कई प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाएंगे. हरियाली तीज, नाग पंचमी, श्रावण शिवरात्रि, रक्षाबंधन और ओणम जैसे बड़े पर्व इसी महीने पड़ रहे हैं. ऐसे में श्रद्धालु पहले से तिथियां जानकर पूजा और व्रत की तैयारी कर सकते हैं.
 
अगस्त की शुरुआत भगवान शिव की आराधना के साथ होगी. सावन सोमवार, मंगला गौरी व्रत और श्रावण शिवरात्रि जैसे विशेष अवसरों पर शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है. वहीं महीने के दूसरे हिस्से में हरियाली तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन जैसे बड़े पर्व धार्मिक उत्साह को और बढ़ाएंगे.

 अगस्त 2026 के प्रमुख व्रत और त्योहार (August Vrat Tyohar List 2026)

  •  4 अगस्त – प्रथम मंगला गौरी व्रत                                                       
  •  5 अगस्त – कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी                                          
  •  7 अगस्त – मासिक कार्तिगाई                                                             
  •  8 अगस्त – रोहिणी व्रत                                                                 
  •  9 अगस्त – कामिका एकादशी                                                               
  •  10 अगस्त – सावन सोमवार, सोम प्रदोष व्रत                                                
  •  11 अगस्त – श्रावण शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, मंगला गौरी व्रत                          
  •  12 अगस्त – हरियाली अमावस्या, दर्श अमावस्या, पूर्ण सूर्य ग्रहण                          
  •  15 अगस्त – हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस                                                
  •  17 अगस्त – नाग पंचमी, सावन सोमवार, सिंह संक्रांति                                      
  •  18 अगस्त – स्कंद षष्ठी, कल्कि जयंती, मंगला गौरी व्रत                                   
  •  19 अगस्त – तुलसीदास जयंती                                                              
  •  20 अगस्त – मासिक दुर्गाष्टमी                                                           
  •  23 अगस्त – श्रावण पुत्रदा एकादशी                                                       
  •  24 अगस्त – सावन सोमवार, पवित्रा एकादशी                                                 
  •  25 अगस्त -मंगला गौरी व्रत, भौम प्रदोष                                                 
  •  27 अगस्त – ओणम                                                                         
  •  28 अगस्त – यजुर्वेद उपाकर्म, हयग्रीव जयंती, श्रावण पूर्णिमा                            
  •  29 अगस्त – रक्षाबंधन, वरलक्ष्मी व्रत, गायत्री जयंती, नारली पूर्णिमा, आंशिक चंद्र ग्रहण 
  •  31 अगस्त – भाद्रपद मास प्रारंभ, कजरी तीज, बहुला चतुर्थी                                

 सावन में शिव भक्ति का रहेगा विशेष महत्व

अगस्त का अधिकांश समय सावन मास में रहेगा. इस दौरान भगवान शिव की पूजा, जलाभिषेक और सोमवार व्रत का विशेष महत्व माना जाता है. श्रद्धालु शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करेंगे. श्रावण शिवरात्रि और सोम प्रदोष जैसे पर्व भी इसी महीने पड़ रहे हैं.

हरियाली तीज से रक्षाबंधन तक त्योहारों की रहेगी धूम

15 अगस्त को हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस एक साथ मनाए जाएंगे. इसके बाद 17 अगस्त को नाग पंचमी, 27 अगस्त को ओणम और 29 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व देशभर में उत्साह के साथ मनाया जाएगा. इसी दिन वरलक्ष्मी व्रत, गायत्री जयंती और नारली पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन भी होंगे. महीने के अंत में कजरी तीज और बहुला चतुर्थी के साथ अगस्त के प्रमुख पर्वों का सिलसिला पूरा होगा.

Tags: August 2026 Festival CalendarAugust Vrat Tyohar Listhariyali teej 2026Nag Panchami 2026Raksha Bandhan 2026
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