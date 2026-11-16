40 साल पानी में क्यों रखी जाती है भगवान वरदराज की असली मूर्ति? क्या है कांचीपुरम में अथी वरदर की अनोखी परंपरा

Athi Varadar Temple History: भारत के प्राचीन मंदिर केवल पूजा-पाठ के केंद्र नहीं हैं, बल्कि उनके भीतर सदियों पुरानी मान्यताएं, परंपराएं और आध्यात्मिक रहस्य भी छिपे हुए हैं. दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम का वरदराज पेरुमल मंदिर भी ऐसी ही एक अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है. यहां भगवान विष्णु के एक विशेष स्वरूप की प्रतिमा को 40 साल तक मंदिर के पवित्र जलाशय में रखा जाता है. इसके बाद कुछ दिनों के लिए उन्हें जल से बाहर निकालकर भक्तों के दर्शन के लिए स्थापित किया जाता है. भगवान के इसी विशेष स्वरूप को ‘अथि वरदर’ कहा जाता है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर भगवान की इस प्रतिमा को चार दशकों तक पानी में क्यों रखा जाता है? इसके पीछे धार्मिक मान्यता क्या है और इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई?

क्या है अथि वरदर की परंपरा?

अथि वरदर की प्रतिमा कांचीपुरम के प्रसिद्ध वरदराज पेरुमल मंदिर से जुड़ी है. ‘अथि’ का अर्थ अंजीर की प्रजाति के एक विशेष पेड़ से है, जबकि वरदर भगवान विष्णु के वरदान देने वाले स्वरूप यानी ‘वरदराज’ को कहा जाता है. मान्यता है कि भगवान की यह प्रतिमा अथि यानी अंजीर की लकड़ी से बनाई गई है. इस प्रतिमा की खासियत यह है कि इसे सामान्य दिनों में गर्भगृह में स्थापित नहीं रखा जाता, बल्कि मंदिर के अनंत सरस नामक पवित्र जलाशय में सुरक्षित रखा जाता है. हर 40 साल में इसे बाहर निकालकर भक्तों के दर्शन के लिए रखा जाता है.

आखिर 40 साल तक पानी में क्यों रहती है मूर्ति?

अथि वरदर से जुड़ी एक लोकप्रिय धार्मिक कथा के मुताबिक, भगवान ब्रह्मा ने कांचीपुरम में भगवान विष्णु की आराधना के लिए यज्ञ किया था. इस यज्ञ से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वरदराज के रूप में प्रकट हुए. मान्यता है कि उस समय अथि वृक्ष की लकड़ी से भगवान की प्रतिमा बनाई गई थी. हालांकि, बाद में प्रतिमा की सुरक्षा और उससे जुड़ी धार्मिक परंपरा के कारण इसे मंदिर के पवित्र जलाशय में रखने की व्यवस्था की गई.

एक अन्य प्रचलित कथा में कहा जाता है कि मंदिर के एक पुजारी की गलती से यज्ञ में बाधा आने के बाद प्रतिमा को जल में सुरक्षित रखा गया था. हालांकि, इन कथाओं के अलग-अलग संस्करण मिलते हैं और इनके ऐतिहासिक विवरण को लेकर एकमत प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं. धार्मिक मान्यता के मुताबिक, जल में विराजमान भगवान की प्रतिमा की पूजा और विशेष समय पर दर्शन करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है.

48 दिनों तक भगवान के दर्शन मिलते हैं

अथी वरदार परंपरा की सबसे खास बात यह है कि जब मूर्ति को तालाब से बाहर निकाला जाता है, तो भक्तों को लगातार 48 दिनों तक उनके दर्शन करने का मौका मिलता है. इस दौरान खास पूजा, अभिषेक और धार्मिक रस्में की जाती हैं.

आखिरी बार भगवान अथी वरदार को तालाब से 2019 में बाहर निकाला गया था. उस समय 1 जुलाई से 17 अगस्त तक दर्शन मिलते थे. शुरुआती दिनों में भगवान को लेटे हुए (सोते हुए) आसन में रखा जाता था, जबकि आखिरी दिनों में खड़े होकर दर्शन दिए जाते थे. इसके बाद, परंपरा के अनुसार, मूर्ति को फिर से अनंत सरस तालाब में सुरक्षित रख दिया गया.

अथी वरदार के अगले दर्शन कब मिलेंगे?

इस परंपरा के अनुसार, भगवान अथी वरदार के अगले दर्शन साल 2059 में होने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि भक्तों को इस दुर्लभ धार्मिक आयोजन के लिए कई दशकों तक इंतज़ार करना होगा. कांचीपुरम में वरदराज पेरुमल मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशम मंदिरों में से एक है. वैष्णव परंपरा में इन मंदिरों का खास आध्यात्मिक महत्व है.