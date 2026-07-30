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अद्भुत! न फोटो, न मंदिर, न ही पूजा… उत्तराखंड के इस गांव में बैन हैं हनुमान जी, रामायण से जुड़ा है रोचक किस्सा

Dronagiri Village Uttarakhand: जहां पूरे देश में भगवान हनुमान के मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं, वहीं उत्तराखंड का एक ऐसा गांव भी है जहां न हनुमान जी की मूर्ति है, न मंदिर और न ही उनकी पूजा की जाती है. इतना ही नहीं, गांव में हनुमान जी की तस्वीर तक लगाने की मनाही है. पढ़िए इसके पीछे की वजह-

By: Lalit Kumar | Published: July 30, 2026 1:48:26 PM IST

उत्तराखंड के इस गांव में नहीं होती हनुमान जी की पूजा. (AI)
उत्तराखंड के इस गांव में नहीं होती हनुमान जी की पूजा. (AI)


Dronagiri Village Uttarakhand: जहां पूरे देश में भगवान हनुमान के मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं, वहीं उत्तराखंड का एक ऐसा गांव भी है जहां न हनुमान जी की मूर्ति है, न मंदिर और न ही उनकी पूजा की जाती है. इतना ही नहीं, गांव में हनुमान जी की तस्वीर तक लगाने की मनाही है. पहली नजर में यह परंपरा चौंकाने वाली जरूर लगती है, लेकिन इसके पीछे रामायण काल से जुड़ी एक ऐसी कथा प्रचलित है, जिसे स्थानीय लोग आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाते हैं. हम बात कर रहे हैं चमोली जिले के द्रोणगिरी पर्वत की. वही पर्वत… जिसका हिस्सा हनुमान जी उखाड़कर रामादल लेकर पहुंचे थे. 

बता दें कि, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित द्रोणागिरि या दूणागिरि (Dronagiri Village) गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ एक अनोखी धार्मिक परंपरा के लिए भी प्रसिद्ध है. यहां के लोगों की मान्यता है कि भगवान हनुमान के कारण ही उनका पूजनीय पर्वतखंड गांव से अलग हो गया था. इसी वजह से आज भी गांव में हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती. पढ़िए, इस गांव में हनुमान जी की पूजा न होने के पीछे की वजह-

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क्या है रामायण से जुड़ी कथा?

रामायण के अनुसार, लंका युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण शक्ति बाण लगने से मूर्छित हो गए, तब वैद्य सुषेण ने भगवान हनुमान से हिमालय स्थित द्रोणागिरि पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहा. लेकिन, जब हनुमान संजीवनी की पहचान नहीं कर पाए, तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठाकर लंका पहुंचा दिया. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, जिस पर्वत का हिस्सा भगवान हनुमान लेकर गए, वह द्रोणागिरि पर्वत ही था. गांव के लोगों का विश्वास है कि इससे उनके आराध्य पर्वत को क्षति पहुंची. इसी कारण वे आज भी भगवान हनुमान की पूजा नहीं करते हैं.

सदियों से चली आ रही है परंपरा

ग्रामीणों का कहना है कि, उनके पूर्वजों ने इस परंपरा को शुरू किया था और पीढ़ी-दर-पीढ़ी इसे निभाया जा रहा है. गांव में हनुमान जी का मंदिर नहीं बनाया गया है और कई परिवार अपने घरों में उनकी तस्वीर भी नहीं रखते. हालांकि, वे भगवान श्रीराम, माता सीता और भगवान शिव सहित अन्य देवी-देवताओं की पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं.

देवी का अपमान और गुस्से में गांव!

ग्रामीणों का मानना है कि, हनुमान जी ने बिना ग्राम देवी की अनुमति लिए, उनकी धरती का एक टुकड़ा उखाड़ लिया, जो अपमान के बराबर था. वहां के स्थानीय लोगों को यह व्यवहार नागवार गुज़रा और उसी दिन से गांव वालों ने हनुमान जी से रिश्ता तोड़ (Hanuman Worship Ban) दिया. इसके अलावा, जो हनुमान जी की जयकार करता है, उसे बिरादरी से बहिष्कृत किया जा सकता है.

ग्रामीणों में भगवान राम के प्रति खूब आस्था

हैरान बात यह है कि, देवभूमि उत्तराखंड के द्रोणागिरी गांव में भगवान राम की पूजा बड़े ही श्रद्धा से की जाती है. रामनवमी, दीपावली जैसे पर्वों पर यहां उल्लास रहता है, लेकिन हनुमान जी का नाम तक नहीं लिया जाता. कहा जाता है, जिन्होंने राम को बचाया, उन्हीं से गांव खफा है. किंवदंती (Mythological Story) कहती है कि एक महिला ने ही संजीवनी बूटी का रास्ता हनुमान जी को दिखाया था. जिसके कारण वहां के लोगों को यह पसंद नहीं आया. इसलिए आज तक इस गांव में महिलाएं पर्वत पूजा से दूर रखी जाती हैं.

द्रोणागिरि पर्वत का है विशेष महत्व

द्रोणागिरि क्षेत्र धार्मिक आस्था के साथ-साथ प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है. यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं. पर्वत और आसपास का इलाका दुर्लभ औषधीय पौधों के लिए भी जाना जाता है, जिसके कारण इसे पौराणिक महत्व का स्थल माना जाता है.

आस्था और लोक परंपरा का अनूठा उदाहरण

धार्मिक विद्वानों का मानना है कि, यह परंपरा मुख्यतः स्थानीय लोकमान्यताओं और जनश्रुतियों पर आधारित है. रामायण में संजीवनी पर्वत का उल्लेख अवश्य मिलता है, लेकिन वर्तमान द्रोणागिरि गांव से जुड़ी यह परंपरा स्थानीय आस्था का हिस्सा है. इसलिए इसे लोकविश्वास के रूप में देखा जाता है.

Tags: Dharmhanuman jireligion newsuttarakhand
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