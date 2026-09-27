असीरगढ़ का रहस्यमयी शिव मंदिर! क्या आज भी पूजा करने आते हैं अश्वत्थामा? घाव पर तेल मांगने की है मान्यता

Asirgarh Fort Shiv Temple: मध्य प्रदेश में प्राचीन काल से कई रहस्यमयी मंदिर मौजूद हैं. यहां होने वाली घटनाएं और मान्यताएं लोगों की समझ से परे हैं. जी हां, बुरहानपुर में मौजूद असीरगढ़ किला इनमें से एक है. यह किला जितना ऐतिहासिक है, उतना ही रहस्यमयी किस्सों के लिए भी मशहूर है. इसी किले के भीतर स्थित प्राचीन शिव मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता प्रचलित है, जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं. कहा जाता है कि, महाभारत के योद्धा अश्वत्थामा आज भी यहां भगवान शिव की पूजा करने आते हैं. इतना ही नहीं, स्थानीय लोककथाओं में उनके शरीर पर मौजूद घाव और उसके लिए तेल मांगने की बात भी कही जाती है. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा-

सुबह से पहले होती है शिव पूजा?

स्थानीय मान्यता के अनुसार, अश्वत्थामा को महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्रीकृष्ण ने लंबे समय तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया था. इसी कथा से जुड़ी लोकविश्वास की एक धारा असीरगढ़ के इस शिव मंदिर तक पहुंचती है. कहा जाता है कि, अश्वत्थामा रात के अंतिम पहर या सुबह होने से पहले मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग की पूजा करते हैं.

मंदिर में फूल-जल चढ़ाने के मिलते निशान

किवदंती है कि, मंदिर में फूल और जल चढ़ाए जाने के निशान सुबह दिखाई देते हैं, जबकि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद किसी व्यक्ति के अंदर जाने की बात स्वीकार नहीं की जाती है. इसी वजह से इस मंदिर को लेकर रहस्य और गहरा हो गया है. हालांकि, इन घटनाओं स्थानीय मान्यता के रूप में ही देखा जाता है.

घाव पर तेल मांगने की भी है कहानी

अश्वत्थामा से जुड़ी एक और लोकप्रिय लोककथा उनके माथे के घाव से संबंधित है. मान्यता है कि उनके माथे पर वह घाव आज भी मौजूद है और वह अपने कष्ट को कम करने के लिए लोगों से तेल मांगते हुए दिखाई देते हैं. कुछ स्थानीय कथाओं में उनके नर्मदा क्षेत्र में भटकने और घाव के लिए तेल मांगने का भी उल्लेख मिलता है. हालांकि, असीरगढ़ भौगोलिक रूप से नर्मदा नदी के किनारे नहीं, बल्कि बुरहानपुर क्षेत्र में ताप्ती नदी के आसपास स्थित है.

क्यों खास है असीरगढ़ का शिव मंदिर?

असीरगढ़ किला सतपुड़ा क्षेत्र में ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. किले के भीतर स्थित शिव मंदिर इसकी धार्मिक पहचान को और खास बनाता है. मंदिर से जुड़ी अश्वत्थामा की कथा ने इसे आस्था और रहस्य, दोनों का केंद्र बना दिया है.