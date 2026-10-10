बर्बरीक ही नहीं, महाभारत के इस योद्धा के पास भी थे 3 दिव्य तीर! जानें माथे की मणि और श्रीकृष्ण के श्राप का रहस्य

Ashwatthama Three Divine Arrows: महाभारत में जब भी तीन दिव्य बाणों की बात होती है, तो सबसे पहले बर्बरीक का नाम याद आता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के एक और योद्धा के पास ऐसे दिव्य अस्त्र थे, जिसके माथे पर लगी मणि उसे असाधारण शक्ति देती थी? जी हां, यह योद्धा कोई और नहीं, बल्कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे. युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने ऐसा भयानक कदम उठाया कि श्रीकृष्ण का क्रोध फूट पड़ा. इसके बाद उन्हें हजारों वर्षों तक भटकने का श्राप मिलने की कथा प्रचलित हुई. अब सवाल है कि आखिर, कौन थे अश्वत्थामा? क्या थी उनकी मणि की शक्ति और क्यों श्रीकृष्ण ने उन्हें इतना कठोर दंड दिया? आइए जानते हैं महाभारत की यह रोचक कथा-

अश्वत्थामा के पास थे दिव्य अस्त्र

अश्वत्थामा महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे. उन्हें युद्धकला और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त था. उनके पास ब्रह्मास्त्र जैसे विनाशकारी अस्त्र का ज्ञान भी था. बर्बरीक की तरह उनके पास ठीक तीन बाण थे और वे किसी भी तीन लक्ष्यों को एक साथ नष्ट कर सकते थे. हालांकि, ऐसा दावा मूल महाभारत के प्रमुख वर्णनों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है. अश्वत्थामा को उनकी असाधारण शक्ति के साथ-साथ उनके माथे पर मौजूद मणि के लिए भी जाना जाता है. महाभारत की कथा के अनुसार, यह मणि उन्हें कई प्रकार के भय और संकटों से सुरक्षा देती थी. यही वजह है कि अश्वत्थामा को शक्तिशाली योद्धाओं में गिना जाता था.

द्रौपदी के पुत्रों की हत्या से बदल गई कहानी

कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की हार और दुर्योधन की पराजय के बाद अश्वत्थामा बदले की आग में जल रहे थे. रात के समय वे कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ पांडवों के शिविर की ओर गए. वहां उन्होंने सोते हुए द्रौपदी के पांच पुत्रों की हत्या कर दी. हालांकि, कुछ वर्णनों में वे पांडव समझकर ऐसा करने की बात भी सामने आती है. इस घटना ने पांडवों को झकझोर दिया. जब अश्वत्थामा का सामना हुआ, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया. जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा. ऋषियों के हस्तक्षेप पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सके और उन्होंने अस्त्र का लक्ष्य उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की ओर मोड़ दिया.

श्रीकृष्ण ने क्यों दिया श्राप?

उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था. श्रीकृष्ण ने अपने दिव्य प्रभाव से उसकी रक्षा की. अश्वत्थामा के इस कृत्य से क्रोधित होकर श्रीकृष्ण ने उन्हें कठोर दंड दिया. महाभारत की कथा में अश्वत्थामा की मणि उनसे ले ली जाती है और उन्हें लंबे समय तक पीड़ा सहने का श्राप मिलता है. धार्मिक मान्यता में कहा जाता है कि, श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा को तीन हजार वर्षों तक धरती पर भटकने का श्राप दिया था. हालांकि, श्राप की अवधि और उससे जुड़ी कई बातें अलग-अलग लोककथाओं में अलग रूप में सुनाई जाती हैं.

क्या आज भी भटक रहे हैं अश्वत्थामा?

अश्वत्थामा के अमर होने और आज भी धरती पर भटकने की मान्यता कई क्षेत्रों में प्रचलित है. मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के पास स्थित शिव मंदिर से भी ऐसी लोककथाएं जुड़ी हैं कि अश्वत्थामा वहां पूजा करने आते हैं. लेकिन इन दावों की पुष्टि करने वाला कोई विश्वसनीय ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है.