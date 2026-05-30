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अष्टावक्र को राजा जनक की सभा में क्यों जाना पड़ा? शास्त्रार्थ से जीत ली बहस, पिता को कैसे दिलाया जीवनदान

Ashtavakra: प्राचीन काल में एक विद्वान ऋषि हुए, जिनका नाम उद्दालक था. उनके अतिप्रिय शिष्य का नाम कोहड था. ऋषि उद्दालक ने अपनी खूबसूरत पुत्री की शादी अपने शिष्य कोहड से करा दी थी. इसके पश्चात उनके गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम अष्टावक्र रखा गया. शास्त्र कहते हैं कि, अष्टावक्र को मां के गर्भ में ही वेदों का ज्ञान हो गया था. अब सवाल है कि आखिर, अष्टावक्र को राजा जनक के दरबार क्यों जाना पड़ा? किन सवालों से शास्त्रार्थ में जीत ली बहस? अष्टावक्र ने पिता को कैसे दिलाया जीवनदान? पढ़िए रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: May 30, 2026 2:08:27 PM IST

जानिए, अष्टावक्र को राजा जनक की सभा में क्यों जाना पड़ा?
जानिए, अष्टावक्र को राजा जनक की सभा में क्यों जाना पड़ा?


Ashtavakra: भारत हमेशा से साधु-संतों और ऋषि-मुनियों की तपोभूमि रही है. उन्होंने अपने ज्ञान और साधना से पूरे विश्व को मानवता और जीवन का सही मार्ग दिखाया. उनके तपोबल, आध्यात्मिक खोज और दर्शन ने भारतीय संस्कृति को विश्व में एक विशिष्ट पहचान दिलाई है. उसी दौरान एक और विद्वान ऋषि हुए, जिनका नाम उद्दालक था. उनके अतिप्रिय शिष्य का नाम कोहड था. ऋषि उद्दालक ने अपनी खूबसूरत पुत्री की शादी अपने शिष्य कोहड से करा दी थी. इसके पश्चात उनके गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम अष्टावक्र रखा गया. मतलब साफ है कि, 8 जगह से टेढ़ा. शास्त्र कहते हैं कि, अष्टावक्र को मां के गर्भ में ही वेदों का ज्ञान हो गया था. इसके बाद अष्टावक्र ने राजा जनक को दिए अपने उपदेशों के माध्यम से देश-दुनिया में आत्म-ज्ञान का प्रसार किया, जिसे ‘अष्टावक्र गीता’ के नाम से जाना जाता है. अब सवाल है कि आखिर, अष्टावक्र का जन्म और उनके नाम की वजह क्या है? अष्टावक्र को राजा जनक के दरबार क्यों जाना पड़ा? किन सवालों से शास्त्रार्थ में जीत ली बहस? अष्टावक्र ने पिता को कैसे दिलाया जीवनदान? पढ़िए रोचक कथा-

किसके श्राप से अष्टावक्र 8 जगह से हो गए थे डेढ़े?

पौराणिक कथा के अनुसार, उद्दालक ऋषि के एक शिष्य का नाम कहोड़ था, जिसके साथ उन्होंने अपनी रूपवती एवं गुणवती कन्या सुजाता का विवाह कर दिया था. फिर कुछ समय बीतने के बाद सुजाता गर्भवती हो गई. एकबार की बात है, कहोड़ वेदपाठ कर रहे थे, कि तभी गर्भ के भीतर से बालक ने कहा कि आप गलत वेद पाठ कर रहे हैं. यह सुनकर कहोड़ क्रोधित हो गए और बोले कि ‘तू गर्भ से ही मेरा अपमान कर रहा है. इसलिये, तू आठ स्थानों से वक्र (टेढ़ा) हो जायेगा. इसके बाद वैसा ही हुआ.

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अष्टावक्र राजा जनक की सभा में क्यों गए?

मान्यता के अनुसार, विद्वान अष्टावक्र के पिता कहोड़ एक विद्वान ऋषि थे. वे एक बार मिथिला के राजा जनक की सभा में आयोजित शास्त्रार्थ में भाग लेने गए, जहां विद्वान बंदी (वंदिन) से उनकी हार हो गई. उस समय की परंपरा के अनुसार, हारने वाले विद्वानों को जल में डुबो दिया जाता था, जिसके चलते कहोड़ को भी जल में समर्पित कर दिया गया. इसके उपरांत अष्टावक्र का जन्म हुआ था.  पिता के न होने के कारण वो अपने नाना उद्दालक को अपना पिता और अपने मामा श्‍वेतकेतु को अपना भाई समझते थे. एक दिन जब वे उद्दालक की गोद में बैठे हुए थे, तो श्‍वेतकेतु ने उसे अपनी पिता की गोद से खींचते हुए बोले कि ‘यह तेरे पिता का गोद नहीं है’. अष्टावक्र को यह बात चुभ गयी. उन्होंने अपनी मां से अपने पिता के विषय में पूछा. फिर माता ने अष्टावक्र को सारी बातें सच-सच बता दी. जब अष्टावक्र को यह ज्ञात हुआ, तब उन्होंने कम उम्र में ही अपने पिता को बचाने का संकल्प लिया और मिथिला की ओर प्रस्थान किया.

जनक के दरबार में किन सवालों का किया सामना

अष्टावक्र जब राजा जनक की सभा में पहुंचे तो उस समय देश-विदेश के बड़े-बड़े विद्वान उपस्थित रहते थे. वहां अष्टावक्र का मजाक उड़ाया गया, क्योंकि उनका शरीर आठ जगह से टेढ़ा था. लेकिन, अष्टावक्र ने वहां जाते ही बंदी को शास्त्रार्थ की चुनौती दी. शास्त्रार्थ के दौरान उनसे वेद, आत्मा, ब्रह्म और जीवन के गूढ़ प्रश्न पूछे गए. अष्टावक्र ने अपनी गहरी विद्वता और तर्कशक्ति से सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर दिया. सवाल कुछ यूं थे- 

1. तुम हंस क्यों रहे हो?

जब सभा के लोग उनके शरीर पर हंसे, तो अष्टावक्र ने जवाब दिया- मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि यहां ज्ञानी नहीं, बल्कि चर्म (शरीर) को देखने वाले लोग बैठे हैं.

2. आत्मा क्या है?

अष्टावक्र से पूछा गया कि आत्मा का स्वरूप क्या है क्या वह शरीर से अलग है या उसी का हिस्सा? इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है. वह शाश्वत और अजर-अमर है.

3. ब्रह्म क्या है?

सभा में यह भी प्रश्न उठा कि ब्रह्म (परम सत्य) क्या है और उसे कैसे जाना जा सकता है? इस पर अष्टावक्र ने कहा कि ब्रह्म सर्वव्यापी है, वह हर जगह मौजूद है और आत्मा ही ब्रह्म का स्वरूप है.

4. ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है?

सभा में जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो इस पर उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप (आत्मा) को जान लेता है, वही ज्ञानी है; बाकी सब अज्ञान में हैं.

5. बंधन और मोक्ष क्या है?

अष्टावक्र ने इस सवाल के जवाब में कहा कि मोह, इच्छा और अहंकार ही बंधन हैं, जबकि इनसे मुक्ति ही मोक्ष है.

6. धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है?

अष्टावक्र ने इस सवाल के जवाब में कहा कि, धर्म केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि सत्य और आत्मज्ञान की अनुभूति है.

7. मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे पाया जाए?

इस पर अष्टावक्र ने कहा कि वैराग्य और आत्मबोध से मन को नियंत्रित किया जा सकता है.

पिता को कैसे दिलाया जीवनदान

अष्टावक्र ने अद्वैत और आत्मज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर हर प्रश्न का उत्तर अत्यंत प्रभावशाली ढंग से दिया. अंततः शास्त्रार्थ में बंदी पराजित हुआ. इसके बाद यह रहस्य सामने आया कि बंदी वास्तव में वरुण देव का पुत्र था और वह यज्ञ के लिए विद्वानों को जल में भेज रहा था. बंदी की हार के बाद सभी डुबोए गए विद्वानों को वापस जीवित कर दिया गया, जिनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी शामिल थे. इस प्रकार, अष्टावक्र ने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के बल पर न केवल सभा में सम्मान प्राप्त किया, बल्कि अपने पिता को भी जीवनदान दिलाया.

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