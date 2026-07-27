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Ashadha Purnima 2026: आषाढ़ पूर्णिमा कब है 2026, जानिए स्नान-दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और क्या करें दान

Ashadha Purnima 2026: आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा का पर्व वर्ष 2026 में 29 जुलाई, बुधवार को मनाया जाएगा. इस दिन गंगा स्नान, भगवान विष्णु और गुरु की पूजा, सत्यनारायण कथा तथा दान-पुण्य का विशेष महत्व है. ब्रह्म मुहूर्त से लेकर संध्याकाल तक कई शुभ मुहूर्त उपलब्ध रहेंगे. अगले दिन 30 जुलाई से सावन मास का शुभारंभ होगा.

By: Ranjana Sharma | Published: July 27, 2026 3:33:52 PM IST

29 जुलाई को मनाई जाएगी आषाढ़ पूर्णिमा
29 जुलाई को मनाई जाएगी आषाढ़ पूर्णिमा


Ashadha Purnima 2026: धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है. इस दिन गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान, भगवान विष्णु की पूजा और दान-पुण्य करने की परंपरा है. आषाढ़ माह की पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इसी दिन गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भी मनाया जाता है. वर्ष 2026 में आषाढ़ पूर्णिमा 29 जुलाई, बुधवार को मनाई जाएगी. इस दिन स्नान-दान, गुरु पूजन और सत्यनारायण व्रत का विशेष महत्व रहेगा. आइए जानते हैं तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या दान करना शुभ माना गया है.

29 जुलाई को मनाई जाएगी आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा

वैदिक पंचांग के अनुसार, आषाढ़ पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई 2026 को शाम 6:18 बजे शुरू होगी और 29 जुलाई 2026 को रात 8:05 बजे समाप्त होगी. उदयातिथि के आधार पर आषाढ़ पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई, बुधवार को मनाई जाएगी. इसी दिन पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा. वहीं, पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय शाम 7:20 बजे होगा. इसके अगले दिन यानी 30 जुलाई 2026 से सावन मास का शुभारंभ होगा.

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स्नान-दान के लिए ये रहेंगे शुभ मुहूर्त

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आषाढ़ पूर्णिमा पर सूर्योदय से दोपहर तक स्नान और दान करना विशेष फलदायी माना गया है. इस दिन के प्रमुख शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं—

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:17 बजे से 04:59 बजे तक
  • विजय मुहूर्त: दोपहर 02:43 बजे से 03:37 बजे तक
  • संध्याकाल मुहूर्त: शाम 07:14 बजे से रात 08:17 बजे तक
  • इन शुभ समयों में पूजा, जप, तप और दान करने से विशेष पुण्य फल मिलने की मान्यता है.

ऐसे करें आषाढ़ पूर्णिमा की पूजा

आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें. यदि संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें. इसके बाद व्रत और पूजा का संकल्प लें. घर के पूजा स्थल पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अपने गुरु का विधि-विधान से पूजन करें. भगवान को खीर का भोग अर्पित करें और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें. इस दिन सत्यनारायण कथा का श्रवण या पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है. शाम के समय चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें अर्घ्य अर्पित करें और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें.

पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व

सनातन परंपरा में पूर्णिमा तिथि पर दान-पुण्य को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया गया दान कई गुना फल देता है और जीवन में सुख-समृद्धि लाता है. आषाढ़ पूर्णिमा पर जरूरतमंद लोगों को अन्न (चावल, गेहूं),घी,गुड़,वस्त्र,छाता,धन का दान करना शुभ माना गया है.

गुरु पूजन से मिलता है ज्ञान और सफलता का आशीर्वाद

आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है. इस दिन अपने गुरु, शिक्षकों और मार्गदर्शकों के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरु की पूजा और आशीर्वाद से ज्ञान, विवेक, सफलता और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है.

30 जुलाई से शुरू होगा सावन का पावन महीना

आषाढ़ पूर्णिमा के अगले दिन यानी 30 जुलाई 2026 से भगवान शिव को समर्पित सावन मास का शुभारंभ होगा. ऐसे में आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह एक पवित्र महीने के समापन और दूसरे अत्यंत शुभ मास की शुरुआत का संकेत देती है.

Tags: ashadha purnima 2026
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