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Ashadha Purnima 2026 Upay: आषाढ़ पूर्णिमा पर इन उपायों से बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, जानिए धन वृद्धि के उपाय

Ashadha Purnima 2026 Upay: 29 जुलाई 2026 को मनाई जाने वाली गुरु पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है. इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान गणेश और कुबेर की पूजा, मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना, केसर या मिश्री युक्त खीर का भोग लगाना, पीली वस्तुओं का दान करना और चंद्रमा को अर्घ्य देना शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि इन उपायों से सुख, समृद्धि, धन लाभ और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 28, 2026 12:39:33 PM IST

मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुरु पूर्णिमा पर करें ये आसान उपाय
मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुरु पूर्णिमा पर करें ये आसान उपाय


Ashadha Purnima 2026 Upay: हिंदू धर्म में आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है. यह दिन गुरु के सम्मान, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना के साथ-साथ चंद्र देव की उपासना के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है. वर्ष 2026 में गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई, बुधवार को मनाई जाएगी. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धापूर्वक किए गए कुछ विशेष उपाय जीवन में सुख, समृद्धि, आर्थिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा का मार्ग प्रशस्त करते हैं. ज्योतिष शास्त्र में भी पूर्णिमा तिथि पर किए जाने वाले इन उपायों को विशेष फलदायी माना गया है.

मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की करें विधि-विधान से पूजा

गुरु पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश और धन के अधिष्ठाता देवता कुबेर की पूजा करना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इससे धन लाभ के योग बनते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. पूजा के समय मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प अवश्य अर्पित करें. शास्त्रों में कमल को मां लक्ष्मी का प्रिय पुष्प बताया गया है. मान्यता है कि इससे घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है.

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मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना माना जाता है शुभ

आषाढ़ पूर्णिमा की शाम घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाने की परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह उपाय घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक वातावरण का संचार करता है. ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलते हैं.

मां लक्ष्मी को लगाएं केसर या मिश्री वाली खीर का भोग

पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को केसर या मिश्री युक्त खीर का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है. मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ यह भोग लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है. धार्मिक विश्वास है कि इससे घर में स्थायी सुख-समृद्धि का वास होता है.

गुरु ग्रह की कृपा के लिए करें पीली वस्तुओं का दान

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह को मजबूत करने और आर्थिक उन्नति के लिए इस दिन ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को पीली वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना जाता है. हल्दी, पीले वस्त्र, चने की दाल जैसी वस्तुओं का दान शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि इससे धन प्राप्ति के साथ करियर और जीवन में उन्नति के अवसर बढ़ते हैं.

पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दें विशेष अर्घ्य

पूर्णिमा की रात चंद्र देव को कच्चे दूध में चावल, चीनी और सफेद फूल मिलाकर अर्घ्य देना धार्मिक दृष्टि से शुभ माना गया है. मान्यता है कि इस उपाय से चंद्र दोष शांत होता है, मानसिक शांति मिलती है और जीवन में आर्थिक खुशहाली आने का मार्ग प्रशस्त होता है.

गुरु पूजन का भी है विशेष महत्व

आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है. इस दिन अपने गुरु, शिक्षक और जीवन में मार्गदर्शन देने वाले व्यक्तियों का सम्मान करने तथा उनका आशीर्वाद लेने की परंपरा है. धार्मिक मान्यता है कि गुरु का आशीर्वाद व्यक्ति के ज्ञान, विवेक और जीवन की उन्नति का आधार बनता है.

धार्मिक मान्यता

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देव और चंद्र देव की श्रद्धापूर्वक पूजा करने, दीपदान, दान-पुण्य और गुरु वंदना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है. हालांकि, ये सभी मान्यताएं आस्था और धार्मिक विश्वास पर आधारित हैं.

Tags: ashadha purnima 2026 upay
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