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अषाढ़ महीने में किस देवता की पूजा होती है? क्या है इसका धार्मिक महत्व, इस दौरान क्या उपाय करना चाहिए

Ashadha Month Significance: हिंदू पंचांग में अषाढ़ मास का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है. यह महीना ज्येष्ठ और श्रावण के बीच आता है और वर्षा ऋतु की शुरुआत का संकेत देता है. इस पूरे माह को भक्ति, तप, साधना और आत्मचिंतन का समय माना जाता है. अब सवाल है कि, इस महीने किस देवता की पूजा होती है? आइए जानते हैं इस बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: July 2, 2026 11:04:45 PM IST

जानिए, अषाढ़ में किस देवता की पूजा होती है? (AI)
जानिए, अषाढ़ में किस देवता की पूजा होती है? (AI)


Ashadha Month Significance: हिंदू पंचांग में अषाढ़ मास का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है. यह महीना ज्येष्ठ और श्रावण के बीच आता है और वर्षा ऋतु की शुरुआत का संकेत देता है. इस पूरे माह को भक्ति, तप, साधना और आत्मचिंतन का समय माना जाता है. इसी माह से कई महत्वपूर्ण व्रत, पर्व और धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम भी शुरू होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अषाढ़ मास से ही चातुर्मास का आरंभ होता है, जो भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने का काल माना जाता है. 

बता दें कि, अषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में चार महीने के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं. इसी कारण इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते हैं. इस दौरान सात्विक जीवनशैली अपनाने, जरूरतमंदों की सहायता करने और मन, वचन तथा कर्म की शुद्धि पर विशेष जोर दिया जाता है.

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अषाढ़ में किस देवता की होती है पूजा?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अषाढ़ मास में मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है. अषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं और चार महीने बाद देवउठनी एकादशी पर जागते हैं. इसी अवधि को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें मांगलिक कार्यों को सामान्यतः स्थगित रखा जाता है.

इसके अलावा, अषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है. इस दिन गुरु, संत-महात्माओं और महर्षि वेदव्यास का पूजन कर ज्ञान और सद्बुद्धि की कामना की जाती है.

क्या है धार्मिक महत्व?

धार्मिक दृष्टि से अषाढ़ का महीना मन, वचन और कर्म की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है. इस दौरान भगवान विष्णु की आराधना, दान-पुण्य, जप, तप और सत्संग करने से विशेष पुण्य फल मिलने की मान्यता है. यह समय आध्यात्मिक उन्नति, संयम और आत्मअनुशासन का संदेश भी देता है.

अषाढ़ मास में कौन-से उपाय करें?

  • प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करें और ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें.
  • गुरुवार के दिन पीले वस्त्र, चने की दाल, हल्दी या केले का दान करना शुभ माना जाता है.
  • तुलसी के पौधे के सामने सुबह-शाम दीपक जलाकर पूजा करें.
  • जरूरतमंद लोगों को अन्न, जल और वस्त्र का दान करें.
  • गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु, माता-पिता और शिक्षकों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद लें.
  • चातुर्मास के दौरान सात्विक भोजन, संयमित जीवनशैली और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन को शुभ माना जाता है.

Tags: astroDharmreligion news
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