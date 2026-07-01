Aashadh masik shivratri kab hai: आषाढ़ मासिक शिवरात्रि कब है? शुभ मुहूर्त, भद्रा काल और पूजा का सही समय जानें

Aashadh masik shivratri kab hai: भगवान शिव के भक्तों के लिए जुलाई माह की मासिक शिवरात्रि बेहद खास रहने वाली है. आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पड़ने वाली इस शिवरात्रि पर दो शुभ योगों का संयोग बन रहा है, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से शिव पूजा और व्रत करने पर महादेव प्रसन्न होकर भक्तों के दुख-दर्द दूर करते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. आइए जानते हैं आषाढ़ मासिक शिवरात्रि की तिथि, पूजा मुहूर्त, शुभ योग और भद्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी.

कब है जुलाई की मासिक शिवरात्रि?

वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 12 जुलाई को रात 10 बजकर 29 मिनट से प्रारंभ होगी और 13 जुलाई को शाम 6 बजकर 49 मिनट तक रहेगी. शिवरात्रि का निर्धारण निशिता काल की पूजा के आधार पर किया जाता है. इसी कारण जुलाई की मासिक शिवरात्रि 12 जुलाई की रात्रि में मनाई जाएगी. इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान शिव का अभिषेक और पूजन करेंगे.

महादेव की कृपा पाने का विशेष दिन

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक शिवरात्रि का व्रत और पूजा करने से जीवन के कष्ट, बाधाएं और नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं. भगवान शिव की आराधना से सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है. अविवाहित लोगों को योग्य जीवनसाथी की प्राप्ति तथा विवाहित लोगों को वैवाहिक सुख का आशीर्वाद मिलने की भी मान्यता है.

शिवरात्रि पर बन रहे हैं दो अत्यंत शुभ योग

इस बार आषाढ़ मासिक शिवरात्रि का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि इस दिन दो विशेष शुभ योगों का निर्माण हो रहा है.

वृद्धि योग का मिलेगा लाभ

शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल से लेकर रात 8 बजकर 6 मिनट तक वृद्धि योग रहेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृद्धि योग में किए गए शुभ कार्यों, पूजा-पाठ, दान-पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों का फल कई गुना बढ़ जाता है. इस योग में शुरू किए गए कार्यों में निरंतर प्रगति और उन्नति की संभावना रहती है.

ध्रुव योग देगा स्थिरता का आशीर्वाद

रात 8 बजकर 6 मिनट के बाद ध्रुव योग प्रारंभ होगा, जो अगले दिन शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगा. ध्रुव योग को स्थायित्व और सफलता का प्रतीक माना जाता है. इस योग में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ परिणाम देने वाले माने जाते हैं. इसलिए पूजा, संकल्प और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए यह समय शुभ माना गया है.

रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र का भी रहेगा प्रभाव

आषाढ़ शिवरात्रि के दिन प्रातःकाल से सुबह 8 बजकर 29 मिनट तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा. इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र का आरंभ होगा. दोनों नक्षत्र धार्मिक कार्यों और पूजा-अर्चना के लिए शुभ माने जाते हैं. इससे शिवरात्रि के दिन का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है.

क्या है निशिता पूजा का शुभ मुहूर्त?

शिवरात्रि में निशिता काल की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. आषाढ़ मासिक शिवरात्रि की निशिता पूजा का मुहूर्त 13 जुलाई को रात्रि 12 बजकर 7 मिनट से 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगा. यह समय भगवान शिव की विशेष आराधना, रुद्राभिषेक और मंत्र जाप के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. हालांकि श्रद्धालु पूरे दिन अपनी सुविधा अनुसार शिव पूजा कर सकते हैं.

भद्रा को लेकर क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य?

इस बार की मासिक शिवरात्रि पर भद्रा भी लग रही है, जिसे लेकर कई लोगों के मन में संशय रहता है. पंचांग के अनुसार भद्रा का प्रारंभ 12 जुलाई को रात 10 बजकर 29 मिनट से होगा और यह 13 जुलाई को सुबह 5 बजकर 32 मिनट तक रहेगी. हालांकि इस भद्रा का वास स्वर्ग लोक में माना गया है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब भद्रा का वास स्वर्ग या पाताल में होता है तो उसका अशुभ प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ता.

क्या भद्रा में कर सकते हैं पूजा और शुभ कार्य?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस बार भद्रा का पृथ्वी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं रहेगा. इसी कारण श्रद्धालु पूरे दिन पूजा-पाठ, व्रत, दान, अभिषेक और अन्य शुभ कार्य बिना किसी संकोच के कर सकते हैं. भगवान शिव की आराधना के लिए यह दिन विशेष फलदायी माना जा रहा है.

शिवरात्रि पर कैसे करें पूजा?

आषाढ़ मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातः स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें. इसके बाद शिवलिंग पर जल, गंगाजल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करें. ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करें तथा शिव चालीसा और रुद्राष्टक का पाठ करें. रात्रि में निशिता काल में पूजा करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है.