Gupt Navratri 2026: गुप्त साधना और तंत्र उपासना के लिए सबसे खास माने जाते हैं ये 9 दिन,जान लें आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 की डेट व पूरी जानकारी

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Gupt Navratri 2026: सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व माना जाता है. जहां चैत्र और शारदीय नवरात्रि पूरे देश में धूमधाम से मनाए जाते हैं, वहीं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि साधना, तप और देवी उपासना के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. इस दौरान साधक मां शक्ति की आराधना के साथ विशेष मंत्र जाप और आध्यात्मिक साधनाएं करते हैं.
आषाढ़ माह में आने वाली इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है क्योंकि इसमें कई साधनाएं और पूजा-पद्धतियां गोपनीय रूप से की जाती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह समय देवी कृपा प्राप्त करने और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.
गुप्त नवरात्रि 2026 कब से शुरू होगी?
हिंदू पंचांग के अनुसार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है. वर्ष 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से शुरू होकर 23 जुलाई 2026 तक चलेगी.इन नौ दिनों में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है. साथ ही दस महाविद्याओं की साधना का भी विशेष महत्व माना जाता है.
किस दिन किस देवी की होगी पूजा
- 15 जुलाई (प्रतिपदा)- मां शैलपुत्री
- 16 जुलाई (द्वितीया)- मां ब्रह्मचारिणी
- 17 जुलाई (तृतीया)- मां चंद्रघंटा
- 18 जुलाई (चतुर्थी/पंचमी)- मां कूष्मांडा और मां स्कंदमाता
- 19 जुलाई (षष्ठी)- मां कात्यायनी
- 20 जुलाई (सप्तमी)- मां कालरात्रि
- 21 जुलाई (अष्टमी)- मां महागौरी
- 22 और 23 जुलाई (नवमी)- मां सिद्धिदात्री
गुप्त नवरात्रि का धार्मिक महत्व
गुप्त नवरात्रि को साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है. इस दौरान देवी की आराधना, मंत्र जाप और आध्यात्मिक साधनाएं विशेष फलदायी मानी जाती हैं.मान्यता है कि इन दिनों श्रद्धापूर्वक पूजा करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, जीवन की बाधाएं कम हो सकती हैं और आत्मिक शक्ति में वृद्धि होती है. कई साधक इस समय को देवी साधना और ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं.
गुप्त नवरात्रि पूजा विधि
कलश स्थापना
नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करें और मां दुर्गा का आह्वान करें.
देवी पूजा
प्रतिदिन सुबह और शाम माता रानी की पूजा करें. दीपक जलाएं, फूल अर्पित करें और दुर्गा मंत्रों का जाप करें.
दुर्गा सप्तशती पाठ
नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुभ माना जाता है. श्रद्धा और नियम के साथ इसका पाठ करने से देवी कृपा प्राप्त होती है.
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.