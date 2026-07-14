कल है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 का पहला दिन,भूलकर भी न करें कलश स्थापना में ये गलतियां वरना अधूरी मानी जाती है नवरात्रि पूजा

Ashadha Gupt Navratri 2026: हिंदू धर्म में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि को शक्ति साधना, मंत्र जाप और देवी उपासना के लिए बेहद शुभ माना जाता है. यह नवरात्रि चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तरह सार्वजनिक रूप से नहीं मनाई जाती, बल्कि साधक इन नौ दिनों में मां दुर्गा और दस महाविद्याओं की विशेष आराधना करते हैं. यदि आप भी इस बार गुप्त नवरात्रि का व्रत रखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले सही विधि से घटस्थापना (कलश स्थापना) करना आवश्यक माना जाता है.

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 कब से शुरू होगी?

पंचांग के अनुसार, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि 14 जुलाई 2026 को दोपहर 3:12 बजे शुरू होगी और 15 जुलाई 2026 को सुबह 11:50 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार 15 जुलाई 2026 (बुधवार) से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का आरंभ माना जाएगा. इसी दिन श्रद्धालु कलश स्थापना कर मां भगवती की पूजा शुरू करेंगे.

गुप्त नवरात्रि का क्या है महत्व?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों के साथ-साथ दस महाविद्याओं की साधना का विशेष महत्व होता है. मान्यता है कि इन दिनों विधि-विधान से पूजा, मंत्र जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ और व्रत करने से साधक को देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन की बाधाएं दूर होती हैं.

घटस्थापना क्यों की जाती है?

नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है. धार्मिक मान्यता है कि कलश में सभी देवी-देवताओं का निवास माना जाता है. इसलिए विधि-विधान से स्थापित किया गया कलश घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है.

ऐसे करें घटस्थापना

सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें.

पूजा स्थान की सफाई कर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं.

मिट्टी के पात्र में जौ बोएं.

जौ के बीच तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें.

कलश में गंगाजल और स्वच्छ जल भरें.

उसमें सुपारी, अक्षत, लौंग, इलायची, सिक्का और दूर्वा डालें.

कलश के ऊपर आम के पांच पत्ते रखें.

लाल कपड़े में लपेटा हुआ नारियल स्थापित करें और उस पर मौली बांधें.

दीपक जलाकर मां दुर्गा का ध्यान करें.

लाल फूल, रोली, अक्षत, चंदन, चुनरी और फल अर्पित करें.

अंत में दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या देवी मंत्रों का पाठ करें.

घटस्थापना के समय इन बातों का रखें ध्यान

कलश हमेशा साफ और पवित्र स्थान पर स्थापित करें.

स्थापना के बाद कलश को बिना जरूरत इधर-उधर न हटाएं.

यदि अखंड ज्योति जलाई है तो उसकी नियमित देखभाल करें.

सुबह और शाम मां दुर्गा की आरती अवश्य करें.

पूरे नौ दिनों तक श्रद्धा और सात्विकता बनाए रखें.