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Ashadha amavasya vrat katha: चावल के दान और अमावस्या व्रत से मिली संतान, जानें आषाढ़ अमावस्या की कथा

Ashadha amavasya vrat katha: आषाढ़ माह में आने वाली अमावस्या को हलहारिणी अमावस्या या आषाढ़ी अमावस्या कहा जाता है. इस दिन पितरों का तर्पण, स्नान, दान-पुण्य और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन सुनाई जाने वाली सुख अमावस्या की कथा जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख का संदेश देती है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 19, 2026 6:41:23 PM IST

आषाढ़ अमावस्या की कथा से जानें व्रत, दान और श्रद्धा का महत्व
आषाढ़ अमावस्या की कथा से जानें व्रत, दान और श्रद्धा का महत्व


Ashadha amavasya vrat katha: हिंदू धर्म में आषाढ़ महीने की अमावस्या को अत्यंत पवित्र माना गया है. इसे हलहारिणी अमावस्या और आषाढ़ी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन श्रद्धालु सुबह पवित्र नदियों में स्नान कर पितरों का तर्पण करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन किया गया दान-पुण्य कई गुना फलदायी माना जाता है. इसलिए लोग अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं. माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.
 

किसानों के लिए भी खास होती है हलहारिणी अमावस्या

अमावस्या केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि कृषि परंपराओं के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. इस दिन किसान अपने हल, बैल और खेती में उपयोग होने वाले औजारों की पूजा करते हैं. मान्यता है कि खेती-किसानी से जुड़े उपकरणों का सम्मान करने से धरती माता की कृपा प्राप्त होती है और आने वाले मौसम में अच्छी फसल का आशीर्वाद मिलता है. यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर्व का विशेष उत्साह देखने को मिलता है.

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कथा सुनने का क्यों है विशेष महत्व?

 
ज्योतिष और धर्मशास्त्रों के अनुसार, आषाढ़ अमावस्या पर व्रत कथा सुनना और उसका श्रवण करना अत्यंत शुभ माना गया है. माना जाता है कि कथा सुनने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं. इसी मान्यता से जुड़ी सुख अमावस्या की कथा आज भी श्रद्धापूर्वक सुनी और सुनाई जाती है, जो विश्वास, भक्ति और देवी कृपा का संदेश देती है. पौराणिक कथा के अनुसार, बहुत समय पहले एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे. दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे और अपना अधिकांश समय पूजा-पाठ और भक्ति में बिताते थे. उनके घर में धन-दौलत और सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने का दुख उन्हें भीतर ही भीतर परेशान करता रहता था. वर्षों तक संतान की प्रतीक्षा करने के बाद भी जब कोई फल नहीं मिला, तो ब्राह्मण ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया.
 

जंगल में तपस्या, निराशा और फिर देवी का चमत्कार

 
ब्राह्मण अपनी पत्नी को भगवान पर भरोसा रखने की सलाह देकर वन की ओर चला गया. वहां उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उसे कोई परिणाम नहीं मिला. समय बीतने के साथ वह पूरी तरह निराश हो गया. एक दिन उसने जीवन समाप्त करने का निश्चय कर लिया और पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास करने लगा. तभी अचानक वहां सुख अमावस्या देवी प्रकट हुईं. देवी ने ब्राह्मण को ऐसा कदम उठाने से रोका और उसे जीवन का महत्व समझाया.

 

देवी ने दिया दो बेटियों का आशीर्वाद

 
सुख अमावस्या देवी ने ब्राह्मण से कहा कि उसके भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन उनकी कृपा से उसे दो बेटियों का सुख अवश्य प्राप्त होगा. देवी ने यह भी निर्देश दिया कि दोनों बेटियों का नाम अमावस्या और पूनम रखा जाए. साथ ही उन्होंने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को एक वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखने तथा प्रत्येक अमावस्या पर चावल का दान करने की सलाह दी.

श्रद्धा से किए व्रत का मिला फल

 
ब्राह्मण घर लौट आया और उसने देवी के दर्शन तथा आदेश की पूरी बात अपनी पत्नी को बताई. दोनों ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुख अमावस्या का व्रत आरंभ कर दिया. कुछ समय बाद देवी की कृपा से उनके घर दो कन्याओं का जन्म हुआ. उन्होंने उनका नाम अमावस्या और पूनम रखा. वर्षों से संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे दंपती का जीवन खुशियों से भर गया.

 

दो बहनें, दो रास्ते और अलग-अलग परिणाम

 
समय बीतने के साथ दोनों बेटियां बड़ी हुईं और उनका विवाह हो गया. बड़ी बेटी अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी. वह नियमित पूजा-पाठ करती और ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखती थी. उसके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती थी. दूसरी ओर छोटी बेटी पूनम का झुकाव धार्मिक कार्यों की ओर नहीं था. वह भगवान में विश्वास नहीं करती थी, जिसके कारण उसके जीवन में परेशानियां और आर्थिक तंगी बनी रहती थी. बहन की सलाह ने बदल दी पूनम की किस्मत जब अमावस्या को अपनी छोटी बहन की कठिनाइयों के बारे में पता चला, तो वह उससे मिलने पहुंची. उसने पूनम को सुख अमावस्या व्रत का महत्व समझाया और एक वर्ष तक नियमित व्रत रखने तथा हर अमावस्या को चावल का दान करने की सलाह दी. पूनम ने अपनी बहन की बात मान ली और पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत करना शुरू कर दिया.
 

व्रत के प्रभाव से लौटी समृद्धि और मिला पुत्र रत्न

 
कथा के अनुसार, कुछ ही समय बाद पूनम के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे. धीरे-धीरे उसके घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और परिवार में खुशहाली लौट आई. एक वर्ष के भीतर उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसका जीवन सुख-समृद्धि से भर गया. इसी घटना को सुख अमावस्या व्रत की महिमा का प्रमाण माना जाता है.

Tags: ashadha amavasya vrat katha
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