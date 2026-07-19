Ashadha amavasya vrat katha: चावल के दान और अमावस्या व्रत से मिली संतान, जानें आषाढ़ अमावस्या की कथा

दो बहनें, दो रास्ते और अलग-अलग परिणाम

समय बीतने के साथ दोनों बेटियां बड़ी हुईं और उनका विवाह हो गया. बड़ी बेटी अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी. वह नियमित पूजा-पाठ करती और ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखती थी. उसके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती थी. दूसरी ओर छोटी बेटी पूनम का झुकाव धार्मिक कार्यों की ओर नहीं था. वह भगवान में विश्वास नहीं करती थी, जिसके कारण उसके जीवन में परेशानियां और आर्थिक तंगी बनी रहती थी. बहन की सलाह ने बदल दी पूनम की किस्मत जब अमावस्या को अपनी छोटी बहन की कठिनाइयों के बारे में पता चला, तो वह उससे मिलने पहुंची. उसने पूनम को सुख अमावस्या व्रत का महत्व समझाया और एक वर्ष तक नियमित व्रत रखने तथा हर अमावस्या को चावल का दान करने की सलाह दी. पूनम ने अपनी बहन की बात मान ली और पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत करना शुरू कर दिया.

व्रत के प्रभाव से लौटी समृद्धि और मिला पुत्र रत्न

कथा के अनुसार, कुछ ही समय बाद पूनम के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे. धीरे-धीरे उसके घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और परिवार में खुशहाली लौट आई. एक वर्ष के भीतर उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उसका जीवन सुख-समृद्धि से भर गया. इसी घटना को सुख अमावस्या व्रत की महिमा का प्रमाण माना जाता है.

ब्राह्मण घर लौट आया और उसने देवी के दर्शन तथा आदेश की पूरी बात अपनी पत्नी को बताई. दोनों ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुख अमावस्या का व्रत आरंभ कर दिया. कुछ समय बाद देवी की कृपा से उनके घर दो कन्याओं का जन्म हुआ. उन्होंने उनका नाम अमावस्या और पूनम रखा. वर्षों से संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे दंपती का जीवन खुशियों से भर गया.