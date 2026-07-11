Home > धर्म > Ashadha Amavasya 2026:  जुलाई में कब है आषाढ़ अमावस्या? इस दिन शिव, लक्ष्मी और शनिदेव की पूजा क्यों मानी जाती है शुभ? पढ़ें पूरी जानकारी

Ashadha Amavasya 2026:  जुलाई में कब है आषाढ़ अमावस्या? इस दिन शिव, लक्ष्मी और शनिदेव की पूजा क्यों मानी जाती है शुभ? पढ़ें पूरी जानकारी

Ashadha Amavasya 2026: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को पितरों के तर्पण, स्नान-दान और देवी-देवताओं की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है. आइए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या 2026 के सही डेट के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 11, 2026 7:16:13 PM IST

आषाढ़ अमावस्या का धार्मिक महत्व
आषाढ़ अमावस्या का धार्मिक महत्व


Ashadha Amavasya 2026: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को पितरों के तर्पण, स्नान-दान और देवी-देवताओं की पूजा के लिए बेहद शुभ माना जाता है. आषाढ़ मास में आने वाली अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पितरों का तर्पण करने, भगवान शिव, माता लक्ष्मी और शनिदेव की आराधना करने से पितृ दोष में राहत मिलती है तथा सुख-समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या 2026 कब है, इसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व.
 
हिंदू पंचांग के अनुसार, आषाढ़ अमावस्या 15 जुलाई 2026, बुधवार को मनाई जाएगी. इसी दिन पितृ तर्पण, स्नान-दान और अमावस्या व्रत का विशेष महत्व रहेगा.

आषाढ़ अमावस्या का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आषाढ़ अमावस्या पूर्वजों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है. इस दिन पितरों का स्मरण कर तर्पण करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है. साथ ही मां लक्ष्मी की पूजा से आर्थिक समृद्धि और शनिदेव की आराधना से जीवन की बाधाओं और कष्टों में कमी आने की मान्यता है.

आषाढ़ अमावस्या पूजा विधि

  •  ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें. यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा स्नान के जल में गंगाजल मिलाएं.
  •  तांबे के लोटे में जल, काले तिल और लाल फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें.
  •  पितरों के निमित्त तर्पण करें और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करें.
  •  भगवान शिव, माता पार्वती, मां लक्ष्मी और शनिदेव की विधि-विधान से पूजा करें.
  •  अमावस्या व्रत कथा का पाठ करें और मंत्र जाप करें.
  •  अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, तिल, काला उड़द या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करें.

अमावस्या पर क्या करें?

  • पितरों का तर्पण करें.
  •  जरूरतमंदों को दान दें.
  •  शिव मंदिर में जलाभिषेक करें.
  •  पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं (स्थानीय परंपरा के अनुसार).
  •  सात्विक भोजन करें.
  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Amavasya DateAshadha AmavasyaAshadha Amavasya 2026Pitru Tarpan
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