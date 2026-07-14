Ashadha Amavasya 2026: आषाढ़ अमावस्या पर रखें सावधानी! इन 7 चीजों का सेवन करने से बचें, नहीं तो झेलनी पड़ेगी बड़ी परेशानी

Ashadha Amavasya 2026: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना जाता है. इस बार 14 जुलाई 2026 को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या पड़ रही है, जिसे आषाढ़ अमावस्या कहा जाता है. खास बात यह है कि इस दिन ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे व्रत और पूजा करने वालों को सोमवती अमावस्या और भौमवती अमावस्या दोनों का फल मिलने की मान्यता है. धर्मशास्त्रों के अनुसार यह दिन पितरों के तर्पण, भगवान विष्णु, भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना, दान-पुण्य और आध्यात्मिक साधना के लिए बेहद शुभ माना जाता है. इस दिन पवित्र स्नान, पूजा और पीपल पूजन का भी विशेष महत्व बताया गया है.

आषाढ़ अमावस्या जुलाई 2026: तारीख और समय

अमावस्या शुरू – 13 जुलाई, 2026 शाम 06:49 बजे

अमावस्या खत्म – 14 जुलाई, 2026 दोपहर 03:12 बजे

आषाढ़ अमावस्या पर इन चीजों से करें परहेज

आषाढ़ अमावस्या के दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है.

इस दिन मांस, मछली, अंडा, शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन अशुभ माना जाता है.

कई परंपराओं में प्याज और लहसुन से भी दूरी बनाने की मान्यता है.

इसके अलावा बासी भोजन, बहुत ज्यादा मसालेदार और तला-भुना खाना खाने से बचने की सलाह दी जाती है.

कुछ मान्यताओं के अनुसार इस दिन आलू, मूली और गाजर जैसी जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों का सेवन भी वर्जित माना गया है.

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आषाढ़ अमावस्या का महत्व

सनातन धर्म में अमावस्या सबसे खास दिनों में से एक है. इस दिन का हिंदुओं में बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है. लोग पूर्वजों को खुश करने और उनकी मुक्ति के लिए पूजा करने के लिए कई तरह की पूजा-पाठ करते हैं. उन्हें खुश करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए यह दिन बहुत शुभ होता है. माना जाता है कि यह दिन आध्यात्मिक काम और धार्मिक काम करने के लिए सबसे ताकतवर दिन है, जैसे गंगा नदी में पवित्र स्नान करना, हवन या यज्ञ करना, अपने पूर्वजों की शांति के लिए गायत्री पाठ करना और पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाना ताकि लोग भगवान के साथ-साथ अपने पूर्वजों का भी आशीर्वाद पा सकें.

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