कब से शुरु होगा भगवान विष्णु को प्रिय आषाढ़ माह,इस समय भूलकर भी न करें ये काम; जानें  संकष्टी चतुर्थी से गुरु पूर्णिमा तक पूरी लिस्ट

Ashadh Month 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के बाद आषाढ़ महीने का शुभारंभ होता है. धार्मिक दृष्टि से यह महीना भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इसी माह से वर्षा ऋतु का आगमन होता है और प्रकृति में हरियाली के साथ नई ऊर्जा का संचार देखने को मिलता है. साल 2026 में आषाढ़ माह की शुरुआत 30 जून से होने जा रही है. इस दौरान देवशयनी एकादशी, जगन्नाथ रथ यात्रा और गुरु पूर्णिमा जैसे कई महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाएंगे.

हिंदू पंचांग के मुताबिक वर्ष 2026 में आषाढ़ माह का आरंभ ’30 जून 2026′ से होगा. यह महीना धार्मिक साधना, दान-पुण्य और भगवान विष्णु की आराधना के लिए विशेष फलदायी माना जाता है.

आषाढ़ माह 2026 के प्रमुख व्रत और त्योहार

30 जून 2026- आषाढ़ माह प्रारंभ

3 जुलाई 2026- संकष्टी चतुर्थी

10 जुलाई 2026- योगिनी एकादशी

12 जुलाई 2026- मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत (कृष्ण पक्ष)

14 जुलाई 2026- आषाढ़ अमावस्या

16 जुलाई 2026- जगन्नाथ रथ यात्रा, कर्क संक्रांति

25 जुलाई 2026- देवशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी

26 जुलाई 2026- प्रदोष व्रत (शुक्ल पक्ष)

29 जुलाई 2026- गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा व्रत



आषाढ़ माह का धार्मिक महत्व

आषाढ़ माह का सबसे बड़ा महत्व ‘देवशयनी एकादशी’ से जुड़ा हुआ है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके साथ ‘चातुर्मास’ की शुरुआत होती है. इसी कारण इस अवधि में विवाह समेत कई मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है.इसके अलावा ‘गुरु पूर्णिमा’ भी इसी माह में आती है, जिसे गुरुजनों के सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति का पर्व माना जाता है. इसलिए आषाढ़ का महीना साधना, भक्ति और आत्मचिंतन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है.