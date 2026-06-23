Home > धर्म > कब से शुरु होगा भगवान विष्णु को प्रिय आषाढ़ माह,इस समय भूलकर भी न करें ये काम; जानें  संकष्टी चतुर्थी से गुरु पूर्णिमा तक पूरी लिस्ट

कब से शुरु होगा भगवान विष्णु को प्रिय आषाढ़ माह,इस समय भूलकर भी न करें ये काम; जानें  संकष्टी चतुर्थी से गुरु पूर्णिमा तक पूरी लिस्ट

Ashadh Month 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के बाद आषाढ़ महीने का शुभारंभ होता है. धार्मिक दृष्टि से यह महीना भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. आइए जानते हैं इस महीने के प्रमुख व्रत और त्योहार के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 23, 2026 6:43:27 PM IST

आषाढ़ माह 2026 के प्रमुख व्रत और त्योहार
आषाढ़ माह 2026 के प्रमुख व्रत और त्योहार


Ashadh Month 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के बाद आषाढ़ महीने का शुभारंभ होता है. धार्मिक दृष्टि से यह महीना भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपासना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इसी माह से वर्षा ऋतु का आगमन होता है और प्रकृति में हरियाली के साथ नई ऊर्जा का संचार देखने को मिलता है. साल 2026 में आषाढ़ माह की शुरुआत 30 जून से होने जा रही है. इस दौरान देवशयनी एकादशी, जगन्नाथ रथ यात्रा और गुरु पूर्णिमा जैसे कई महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाएंगे.
 
हिंदू पंचांग के मुताबिक वर्ष 2026 में आषाढ़ माह का आरंभ ’30 जून 2026′ से होगा. यह महीना धार्मिक साधना, दान-पुण्य और भगवान विष्णु की आराधना के लिए विशेष फलदायी माना जाता है.

आषाढ़ माह 2026 के प्रमुख व्रत और त्योहार

  • 30 जून 2026- आषाढ़ माह प्रारंभ
  • 3 जुलाई 2026- संकष्टी चतुर्थी
  • 10 जुलाई 2026- योगिनी एकादशी
  • 12 जुलाई 2026- मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत (कृष्ण पक्ष)
  • 14 जुलाई 2026- आषाढ़ अमावस्या
  • 16 जुलाई 2026- जगन्नाथ रथ यात्रा, कर्क संक्रांति
  • 25 जुलाई 2026- देवशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी
  • 26 जुलाई 2026- प्रदोष व्रत (शुक्ल पक्ष)
  • 29 जुलाई 2026- गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा व्रत

 आषाढ़ माह का धार्मिक महत्व

आषाढ़ माह का सबसे बड़ा महत्व ‘देवशयनी एकादशी’ से जुड़ा हुआ है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके साथ ‘चातुर्मास’ की शुरुआत होती है. इसी कारण इस अवधि में विवाह समेत कई मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है.इसके अलावा ‘गुरु पूर्णिमा’ भी इसी माह में आती है, जिसे गुरुजनों के सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति का पर्व माना जाता है. इसलिए आषाढ़ का महीना साधना, भक्ति और आत्मचिंतन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है.
 
 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Ashadh Month 2026Ashadh Vrat Tyohar ListDevshayani Ekadashi 2026Guru Purnima 2026
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मियों में स्किन को कैसे रखें हेल्दी?

June 23, 2026

अयोध्या के 5 दर्शनीय धार्मिक स्थल

June 23, 2026

ज्यादा मेथी खाने के नुकसान

June 23, 2026

स्किन चमकाने वाले 7 जादुई ‘ग्लो शॉट्स’, महंगी क्रीम से...

June 23, 2026

कहां से सांसद हैं प्रिया सरोज?

June 23, 2026

कौन हैं रागिनी सोनकर?

June 23, 2026
कब से शुरु होगा भगवान विष्णु को प्रिय आषाढ़ माह,इस समय भूलकर भी न करें ये काम; जानें  संकष्टी चतुर्थी से गुरु पूर्णिमा तक पूरी लिस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कब से शुरु होगा भगवान विष्णु को प्रिय आषाढ़ माह,इस समय भूलकर भी न करें ये काम; जानें  संकष्टी चतुर्थी से गुरु पूर्णिमा तक पूरी लिस्ट
कब से शुरु होगा भगवान विष्णु को प्रिय आषाढ़ माह,इस समय भूलकर भी न करें ये काम; जानें  संकष्टी चतुर्थी से गुरु पूर्णिमा तक पूरी लिस्ट
कब से शुरु होगा भगवान विष्णु को प्रिय आषाढ़ माह,इस समय भूलकर भी न करें ये काम; जानें  संकष्टी चतुर्थी से गुरु पूर्णिमा तक पूरी लिस्ट
कब से शुरु होगा भगवान विष्णु को प्रिय आषाढ़ माह,इस समय भूलकर भी न करें ये काम; जानें  संकष्टी चतुर्थी से गुरु पूर्णिमा तक पूरी लिस्ट