मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष माना जाता है आशा दशमी व्रत, जानें 2026 की सही तिथि और पूजा का तरीका

Asha Dashami Vrat Date 2026: सनातन धर्म में आशा दशमी व्रत को मनोकामनाओं की पूर्ति और सुख-सौभाग्य का व्रत माना जाता है. आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को रखा जाने वाला यह व्रत माता पार्वती और दसों दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों को समर्पित होता है. आइए जानते हैं वर्ष 2026 में आशा दशमी व्रत की सही तिथि, पूजा विधि, नियम और इसके धार्मिक लाभ.

वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 23 जुलाई 2026 को सुबह 7:03 बजे शुरू होगी और 24 जुलाई 2026 को सुबह 9:12 बजे समाप्त होगी. उदया तिथि के आधार पर आशा दशमी व्रत 24 जुलाई 2026, शुक्रवार को रखा जाएगा.

आशा दशमी व्रत की पूजा विधि

आशा दशमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद व्रत का संकल्प लें. पूजा स्थान की सफाई कर एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें.इसके बाद माता पार्वती और दसों दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियों को रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें. खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है. पूजा के दौरान आशा दशमी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें और परिवार की सुख-समृद्धि तथा मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करें. व्रत के दिन यथाशक्ति दान-पुण्य करना भी शुभ माना जाता है.

आशा दशमी व्रत के नियम

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत की शुरुआत आषाढ़ शुक्ल पक्ष से करना श्रेष्ठ माना जाता है. व्रत को लगातार 6 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष तक रखा जा सकता है. यदि किसी कारणवश आषाढ़ में शुरुआत न हो सके तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से इसकी शुरुआत की जा सकती है.व्रत पूर्ण होने पर विधि-विधान से उद्यापन करें. इस अवसर पर सुहागिन महिलाओं का सम्मान करें, रात्रि जागरण करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र तथा दक्षिणा का दान करें.

आशा दशमी व्रत का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यता है कि आशा दशमी व्रत करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का आगमन होता है. विवाहित महिलाएं इस व्रत को विशेष रूप से अखंड सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन की कामना के लिए रखती हैं. ऐसी भी मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से परिवार में खुशहाली आती है और जीवन की कई बाधाएं दूर होती हैं.

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