अर्जुन ने बाणों से बनाया पुल, हनुमान जी के पैर रखते ही हो गया चकनाचूर! जानिए फिर श्रीकृष्ण ने कैसे बचाई उनकी लाज

Arjun Hanuman Bridge Story: महाभारत की कथाओं में श्रीकृष्ण, अर्जुन और हनुमान जी से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग भी सुनने को मिलता है, जो अहंकार, भक्ति और भगवान की लीला का अनोखा संदेश देता है. कथा के अनुसार, अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर इतना गर्व हो गया कि उन्होंने दावा कर दिया कि वे अपने बाणों से ऐसा पुल बना सकते हैं, जिस पर कोई भी चल सकता है. तभी उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई. बजरंगबली ने अर्जुन के दावे को चुनौती दी और पुल पर पैर रखते ही बाणों से बना ढांचा टूट गया. यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए. अब सवाल है कि आखिर, एक महान धनुर्धर के बाणों का पुल हनुमान जी का भार क्यों नहीं सह पाया? फिर श्रीकृष्ण ने किस तरह अर्जुन का मान रखा और उन्हें अपनी गलती का एहसास कराया? आइए जानते हैं इस प्रचलित पौराणिक कथा का पूरा प्रसंग.

रामसेतु देखकर अर्जुन को हुआ अपने धनुष पर अभिमान

लोककथा के अनुसार, एक बार अर्जुन दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले थे. वहां उन्होंने भगवान श्रीराम की वानर सेना और समुद्र पर बने रामसेतु की कथा सुनी. अर्जुन के मन में विचार आया कि भगवान श्रीराम के पास धनुष-बाण थे, फिर भी वानरों की सहायता से पत्थरों का पुल क्यों बनवाया गया? उनका मानना था कि यदि वे उस समय मौजूद होते, तो अपने बाणों से ही समुद्र पर मजबूत पुल बना देते. अर्जुन की यह बात सुनकर वहां मौजूद एक वानर ने उनसे सवाल किया कि क्या बाणों से बना पुल किसी भारी शरीर वाले व्यक्ति का भार सह सकता है? अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा कि उनका पुल इतना मजबूत होगा कि कोई भी उस पर आसानी से चल सकेगा. बता दें कि, वह वानर कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि स्वयं हनुमान जी थे.

हनुमान जी ने दी अर्जुन को चुनौती

हनुमान जी ने अर्जुन से कहा कि, यदि उनके बाणों का पुल इतना मजबूत है, तो वे उस पर चलकर उसकी परीक्षा करेंगे. अर्जुन ने तुरंत अपने धनुष से बाण चलाने शुरू किए और देखते ही देखते बाणों का एक पुल तैयार कर दिया. हनुमान जी ने जैसे ही उस पुल पर अपना पैर रखा, पुल टूटने लगा. अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ. उन्होंने दोबारा पुल बनाया और इस बार उसे पहले से अधिक मजबूत करने का प्रयास किया. लेकिन, हनुमान जी के पैर रखते ही वह भी टूट गया. यह देखकर अर्जुन निराश हो गए. उन्हें अपनी धनुर्विद्या पर किए गए अभिमान का एहसास होने लगा. अर्जुन ने यह भी सोच लिया कि यदि वे अपना वचन पूरा नहीं कर सके, तो उन्हें अपने प्राण त्यागने पड़ सकते हैं.

श्रीकृष्ण ने कैसे बचाई अर्जुन की लाज?

अर्जुन की परेशानी देखकर भगवान श्रीकृष्ण वहां एक ब्राह्मण के वेश में पहुंचे. उन्होंने अर्जुन और हनुमान जी से पूरी घटना पूछी और कहा कि किसी भी दावे का निर्णय करने से पहले उसकी उचित परीक्षा होनी चाहिए. इसके बाद अर्जुन ने एक बार फिर बाणों का पुल बनाया. इस बार जब हनुमान जी पुल पर चढ़े, तो वह नहीं टूटा. हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि इस बार पुल इतना मजबूत कैसे रहा.

कथा के अनुसार, जब उन्होंने ध्यान से देखा, तो उन्हें पता चला कि पुल के नीचे स्वयं श्रीकृष्ण ने उसे सहारा दे रखा था. कुछ रूपों में कहा जाता है कि श्रीकृष्ण ने कूर्म यानी कछुए का रूप धारण कर पुल को संभाला था. यह देखकर अर्जुन को समझ आया कि केवल अपनी शक्ति पर घमंड करना उचित नहीं है. वहीं हनुमान जी ने भी श्रीकृष्ण की लीला को पहचान लिया.

अर्जुन के रथ पर ध्वजा में विराजे हनुमान जी

इस कथा का समापन एक महत्वपूर्ण प्रसंग से जुड़ता है. हनुमान जी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और महाभारत के युद्ध में उनके रथ की ध्वजा पर विराजमान रहने का वचन दिया. इसी कारण अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का प्रतीक दिखाई देता है, जिसे कपिध्वज कहा जाता है.