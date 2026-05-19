कितने स्पेशल होते हैं आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुए बच्चें? कुंडली देख ज्योतिषों के भी उडे होश; आसानी से मिल जाती हैं ये चीजें

Ardra Nakshatra Children Personality: ज्योतिष में ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है . ये इंसान की ज़िंदगी की दिशा तय करते हैं . इन नक्षत्रों की चाल इंसान के भविष्य की कहानी बताती है . ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्र बताए गए हैं, और इन नक्षत्रों का मालिकाना हक ग्रहों को दिया गया है .आसमान के 27 नक्षत्रों में से, इस नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चों में बहुत ज़्यादा समझदारी और थोड़ा तेज़ गुस्सा होता है . आइए इस नक्षत्र के बारे में और जानें .

आर्द्रा नक्षत्र

आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु और भगवान शिव हैं . इस नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चों में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है . क्योंकि राहु का उन पर असर होता है, इसलिए उनकी एनर्जी नेगेटिव भावनाओं की ओर भी जाती है . आर्द्रा नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चों में गुस्सा और ज़िद्दीपन ज़्यादा होता है . अचानक मूड बदलना आम बात है . उनके गुस्से और भावनाओं को सही दिशा में लगाना बहुत ज़रूरी है .

मिलती है दौलत, शोहरत और शान

अगर ऐसा नहीं होता है, तो इस नक्षत्र में पैदा होने वाले बच्चे अपनी ही एनर्जी से खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं . आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे कच्चे हीरे की तरह होते हैं . यह बहुत ज़रूरी है कि माता-पिता उनके गुस्से और ज़िद को ठीक से कंट्रोल करें, और उन्हें अपनी बुद्धि का समझदारी से इस्तेमाल करना सिखाएँ . ये बच्चे ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा, नाम और शान पाते हैं .

आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों की खासियतें

इस नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे हर हालात का हिम्मत से सामना करते हैं . वे ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव से सीखते हैं और खुद को मज़बूत बनाते हैं . आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे बहुत होशियार और नई चीज़ें बनाने वाले होते हैं, यह खूबी राहु के असर से होती है . ये बच्चे अपने करियर में जल्दी ही बड़ी ऊँचाइयों पर पहुँच जाते हैं . वे सही मौकों का फ़ायदा उठाना जानते हैं . यह खूबी उन्हें पैसे के मामले में अमीर और आत्मनिर्भर बनाती है . ये बच्चे बहुत किस्मत वाले होते हैं .

Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी ज्योतिष, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. इनखबर इसकी पुष्टि नहीं करता है.