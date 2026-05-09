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Apara Ekadashi: अपरा एकादशी कब? विष्णु पूजा से खुलेंगे धन के द्वार, मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जानें खास उपाय

Apara Ekadashi 2026: 13 मई 2026 को पड़ रही अपरा एकादशी को धार्मिक दृष्टि से बेहद शुभ माना जा रहा है. इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी पूजन से धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होने की मान्यता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कुछ विशेष उपाय और नियमों का पालन करने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 9, 2026 2:22:21 PM IST

अपरा एकादशी पर तुलसी पूजन और विष्णु आराधना से मिलेगा शुभ फल
अपरा एकादशी पर तुलसी पूजन और विष्णु आराधना से मिलेगा शुभ फल


Apara Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का महत्व विशेष रूप से बताया गया है. साल 2026 में अपरा एकादशी 13 मई को मनाई जाएगी. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है. इस बार अपरा एकादशी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जिन्हें आर्थिक संकट दूर करने और दुर्भाग्य खत्म करने वाला माना जा रहा है.

क्यों खास मानी जाती है अपरा एकादशी?

‘अपरा’ का अर्थ होता है अपार यानी असीम फल देने वाली. मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत और पूजा व्यक्ति को अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाती है. धार्मिक ग्रंथों में इसे मोक्षदायिनी और धन-संपत्ति बढ़ाने वाली एकादशी बताया गया है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, इस दिन किए गए दान-पुण्य और विष्णु पूजन का कई गुना फल प्राप्त होता है.

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लक्ष्मी कृपा पाने के लिए करें ये खास उपाय

5 पीली कौड़ियों का उपाय: एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में 5 पीली कौड़ियां अर्पित करें. पूजा के बाद इन्हें लाल रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से धन आकर्षित होने की मान्यता है.

दक्षिणावर्ती शंख से करें अभिषेक: केसर मिले दूध को दक्षिणावर्ती शंख में भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें. मान्यता है कि इससे घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती.

हल्दी और केसर का तिलक: श्रीहरि को हल्दी और केसर का तिलक लगाएं. साथ ही घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना शुभ माना गया है. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है.

तुलसी पूजन में भूलकर भी न करें ये गलतियां

धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. इसलिए इस दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए.

तुलसी के पत्ते तोड़ना माना गया वर्जित

एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ नहीं माना जाता. यदि पूजा के लिए पत्तों की जरूरत हो तो उन्हें दशमी तिथि पर ही तोड़ लेना चाहिए.

अशुद्ध अवस्था में न करें स्पर्श

बिना स्नान किए या सूर्यास्त के बाद तुलसी को छूने से बचना चाहिए. शाम के समय केवल दीपक जलाकर दूर से प्रार्थना करना बेहतर माना गया है.

सूखी तुलसी को घर में न रखें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूखी तुलसी दुर्भाग्य का संकेत मानी जाती है. ऐसे पौधे को सम्मानपूर्वक जल में प्रवाहित कर नया पौधा लगाना शुभ माना गया है.

तामसिक भोजन से करें परहेज

जिस घर में एकादशी व्रत और तुलसी पूजन हो, वहां मांस, मदिरा और प्याज-लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए.

शाम के समय करें यह विशेष उपाय

अपरा एकादशी की शाम तुलसी के पास गाय के घी का दीपक जलाएं और ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें. तुलसी की 11 या 21 परिक्रमा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार और घर में सकारात्मक ऊर्जा आने की मान्यता है.

Tags: apara ekadashi 2026vishnu puja
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