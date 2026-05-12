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Apara Ekadashi 2026: वैकुंठ पहुंचने से पहले आत्मा को पार करने पड़ते हैं ये 7 रहस्यमयी द्वार, अपरा एकादशी पर जानिए रहस्य

Apara Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का व्रत बेहद पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है, इस दिनन व्रत और पूजा करने से आत्मा वैकुंठ धाम तक पहुंच जाती है आइए जानते हैं आखिर कौन-से हैं वैकुंठ धाम के ये रहस्यमयी सात द्वार, जिन्हें पार करना बड़े-बड़े संतों के लिए भी आसान नहीं माना गया.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 12, 2026 1:58:41 PM IST

वैकुंठ पहुंचने से पहले आत्मा को पार करने पड़ते हैं ये 7 रहस्यमयी द्वार
वैकुंठ पहुंचने से पहले आत्मा को पार करने पड़ते हैं ये 7 रहस्यमयी द्वार


Apara Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का व्रत बेहद पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है. यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि-विधान से पूजा और उपवास करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है. लेकिन क्या केवल व्रत और पूजा करने से आत्मा वैकुंठ धाम तक पहुंच जाती है? शास्त्रों और वैष्णव परंपराओं में इसका उत्तर बेहद रहस्यमयी बताया गया है.

प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ धाम तक पहुंचने से पहले आत्मा को सात अदृश्य द्वारों से गुजरना पड़ता है. ये कोई साधारण दरवाजे नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी आध्यात्मिक कमजोरियां और मानसिक बंधन हैं. कहा जाता है कि जब तक इंसान इन सात बाधाओं को पार नहीं करता, तब तक मोक्ष का मार्ग पूरी तरह नहीं खुलता.आइए जानते हैं आखिर कौन-से हैं वैकुंठ धाम के ये रहस्यमयी सात द्वार, जिन्हें पार करना बड़े-बड़े संतों के लिए भी आसान नहीं माना गया.

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 पहला द्वार 
आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत इच्छा यानी कामना से होती है. हिंदू दर्शन इच्छाओं को पूरी तरह गलत नहीं मानता, लेकिन अनियंत्रित लालसा को दुख का कारण जरूर बताता है.धन, सुख, प्रतिष्ठा और संबंधों की लगातार चाह इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देती. मन जितना अधिक चाहता है, उतना ही बेचैन होता जाता है. शास्त्रों में कहा गया है कि सांसारिक इच्छाओं में फंसी आत्मा कभी स्थायी शांति प्राप्त नहीं कर पाती.

 दूसरा द्वार 

इच्छा पूरी न होने पर जन्म लेता है क्रोध. आध्यात्मिक परंपराओं में इसे सबसे विनाशकारी भावनाओं में गिना गया है.एक पल का गुस्सा रिश्तों को तोड़ सकता है, सोचने की क्षमता खत्म कर सकता है और जीवन में लंबे समय तक दुख पैदा कर सकता है. इसलिए संतों ने धैर्य और क्षमा को दिव्य गुण बताया है. इस द्वार को पार करने का अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें सही दिशा देना है.

 तीसरा द्वार 

लोभ ऐसा जाल है जिसकी कोई सीमा नहीं होती. इंसान धन, शक्ति और सफलता हासिल करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता.हिंदू दर्शन के अनुसार लोभ मनुष्य को तुलना और प्रतिस्पर्धा के अंतहीन चक्र में फंसा देता है. बाहर से सब कुछ होने के बावजूद भीतर खालीपन बना रहता है. यही कारण है कि लोभ को वैकुंठ की राह की बड़ी बाधा माना गया है.

 चौथा द्वार 

मोह यानी भावनात्मक लगाव. परिवार, रिश्तों और जीवन से प्रेम स्वाभाविक है, लेकिन अत्यधिक मोह इंसान को भय और चिंता में बांध देता है.प्राचीन ऋषियों के अनुसार जब व्यक्ति अस्थायी चीजों को स्थायी मानने लगता है, तब दुख की शुरुआत होती है. इस द्वार को पार करने का मतलब प्रेम छोड़ना नहीं, बल्कि बिना डर और स्वार्थ के प्रेम करना है.

पांचवां द्वार 

अभिमान धीरे-धीरे मनुष्य को विनम्रता से दूर कर देता है. जब इंसान खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है, तब आध्यात्मिक विकास रुकने लगता है.धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि ज्ञान, धन या शक्ति का घमंड इंसान को सत्य से दूर कर देता है. इसलिए विनम्रता को मोक्ष की राह का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना गया है.

छठा द्वार 
ईर्ष्या वह भावना है जो दूसरों की खुशी देखकर भीतर बेचैनी पैदा करती है.आज के प्रतिस्पर्धा भरे दौर में यह भावना पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है. शास्त्र कहते हैं कि ईर्ष्या कृतज्ञता को खत्म कर देती है और मन को अशांत बना देती है. जो व्यक्ति दूसरों की सफलता में भी प्रसन्न रहना सीख लेता है, वह इस द्वार को पार करने लगता है.

सातवां और सबसे कठिन द्वार 

हिंदू दर्शन में अहंकार को सबसे बड़ी आध्यात्मिक बाधा माना गया है. यह वह भावना है जिसमें इंसान खुद को ईश्वर और संसार से अलग मानने लगता है.अहंकार केवल धन या शक्ति का नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक उपलब्धियों का भी हो सकता है. यही कारण है कि संतों ने इसे सबसे कठिन द्वार बताया है. जब तक व्यक्ति ‘मैं’ की भावना से ऊपर नहीं उठता, तब तक आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाती.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: apara ekadashi 2026seven gates of VaikunthaVaikuntha Dham mystery
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