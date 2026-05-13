Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी पर बन रहा दुर्लभ सर्वार्थसिद्धि योग, जानिए पूजा और पारण का सही समय

Apara Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है और इनमें अपरा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है. धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियमपूर्वक करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है. ब्रह्म पुराण में भगवान श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को अपरा एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था कि यह व्रत बड़े-बड़े पापों का नाश करने वाला माना जाता है.

ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी मनाई जाती है. इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. साल 2026 में यह व्रत 13 मई, बुधवार को रखा जाएगा. खास बात यह है कि इस बार अपरा एकादशी पर सर्वार्थसिद्धि योग और प्रीति योग का शुभ संयोग बन रहा है, जिसे बेहद फलदायी माना जा रहा है,मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने से धन, सुख-समृद्धि, मान-सम्मान और रुके हुए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

अपरा एकादशी 2026 तिथि और समय

पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 12 मई 2026 को दोपहर 2 बजकर 52 मिनट से होगी और इसका समापन 13 मई 2026 को दोपहर 1 बजकर 29 मिनट पर होगा.

अपरा एकादशी 2026 शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त-सुबह 4:08 बजे से 4:50 बजे तक

विजय मुहूर्त- दोपहर 2:33 बजे से 3:27 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त-शाम 7:02 बजे से 7:23 बजे तक

निशिता मुहूर्त-रात 11:56 बजे से 12:38 बजे तक

अपरा एकादशी 2026 पारण समय

द्रिक पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी व्रत का पारण 14 मई 2026 को किया जाएगा.पारण का समय सुबह 5:31 बजे से 8:14 बजे तक रहेगा.

अपरा एकादशी पूजा विधि

अपरा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें. संकल्प के बिना व्रत अधूरा माना जाता है.इसके बाद तांबे के पात्र में जल, फूल और लाल सिंदूर डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें. फिर भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें.

अपरा एकादशी का महत्व

शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से तीर्थ स्नान, यज्ञ और दान के समान पुण्य प्राप्त होता है. मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है.