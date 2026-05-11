Apara Ekadashi 2026: 12 या 13 मई… दूर हुआ अपरा एकादशी का कन्फ्यूजन, नोट करें सही तारीख; जानें पूजा और व्रत की विधि

Apara Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में साल भर में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को मिलाकर लगभग 24 एकादशी व्रत आते हैं, लेकिन इनमें से अपरा एकादशी का विशेष महत्व माना गया है. यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है और इसे अत्यंत फलदायी, पुण्यदायी और पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत कहा गया है. इस वर्ष अपरा एकादशी 13 मई 2026, बुधवार को मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 12 मई को दोपहर 2 बजकर 52 मिनट पर शुरू होगी, लेकिन हिंदू परंपरा में उदया तिथि को महत्व दिया जाता है, इसलिए व्रत 13 मई को ही रखा जाएगा और इसका पारण 14 मई को किया जाएगा.

अपार फल देने वाली है अपरा एकादशी

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी को “अपर” यानी अपार फल देने वाली एकादशी कहा जाता है. माना जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा और विधि-विधान से करने पर व्यक्ति को धन, सुख, समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है. यह व्रत जाने-अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है. साथ ही इसे ऐसा व्रत भी माना जाता है जो गुरु निंदा जैसे दोषों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है. श्रद्धा और भक्ति से किया गया यह व्रत जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला माना जाता है.

एक दिन पहले से क्यों जरूरी है संयम?

इस व्रत की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू करनी चाहिए. 12 मई से ही सात्विक भोजन करना और मन को शांत रखना आवश्यक माना गया है. इस दौरान प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित होता है और संभव हो तो रात्रि भोजन से भी बचना चाहिए. संयमित जीवनशैली अपनाने से व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है और शरीर तथा मन दोनों शुद्ध माने जाते हैं.

पूजा विधि, कैसे करें भगवान विष्णु की आराधना?

13 मई को सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले आसन पर स्थापित किया जाता है. इसके बाद भगवान को धूप, दीप, फल, पीले फूल, मिठाई और पीले वस्त्र अर्पित किए जाते हैं. तुलसी दल का विशेष महत्व होता है क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है.

तुलसी से जुड़े नियम

एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है और तुलसी को जल भी अर्पित नहीं किया जाता. इसलिए तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर सुरक्षित रख लेना चाहिए ताकि पूजा में इसका उपयोग किया जा सके.

मंत्र जाप और व्रत कथा का महत्व

इस दिन “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप अत्यंत शुभ माना जाता है. साथ ही व्रत कथा सुनना और भगवान विष्णु की आरती करना भी महत्वपूर्ण होता है. यदि संभव हो तो प्रसाद का अधिक से अधिक लोगों में वितरण करना चाहिए, जिससे पुण्य फल बढ़ता है.

वर्जित नियम: क्या नहीं करना चाहिए इस दिन?