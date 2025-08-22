Home > धर्म > Ank Jyotish के अनुसार इन जन्मतिथियों के लोग बनते हैं पैसा छापने वाले, कभी खाली हाथ नहीं रहते

Ank Jyotish :अंक ज्योतिष के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म किसी विशेष तारीख पर होता है और इससे उसका मूलांक निर्धारित होता है। मूलांक 1 वाले लोग उन व्यक्तियों को कहा जाता है, जिनका जन्म किसी भी माह की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ हो। आज हम बात करेंगें मूलांक 1 वाले लोगों की

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: August 22, 2025 23:36:58 IST

मूलांक 1: जन्म और स्वभाव का रहस्य

अंक ज्योतिष के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म किसी विशेष तारीख पर होता है और इससे उसका मूलांक निर्धारित होता है। मूलांक 1 वाले लोग उन व्यक्तियों को कहा जाता है, जिनका जन्म किसी भी माह की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ हो। इस अंक के स्वामी ग्रह सूर्य हैं, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राजा माना जाता है। ठीक उसी तरह मूलांक 1 वाले लोग भी नेतृत्व क्षमता से भरपूर और शाही जीवन जीने वाले होते हैं। ये लोग साहसी, आत्मविश्वासी और मेहनती स्वभाव के होते हैं। किसी भी चुनौती का सामना करना इनके लिए आसान होता है। ऐसे जातक हमेशा सक्रिय रहते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी लगन और ऊर्जा से काम करते हैं। मूलांक 1 वाले जातक स्वभाव से आकर्षक होते हैं और उनका व्यक्तित्व दूसरों को सहज ही प्रभावित करता है। बातचीत में ये सहजता और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। हालांकि, इनके स्वभाव में जिद और दृढ़ता भी होती है। एक बार जब ये किसी काम का निश्चय कर लेते हैं, तो उसे पूरा किए बिना संतुष्ट नहीं होते। यही कारण है कि ये लोग जीवन में उच्च पद, प्रतिष्ठा और सफलता हासिल करते हैं।

धन और समृद्धि में मां लक्ष्मी की कृपा

मूलांक 1 वाले लोगों की विशेषता यह है कि मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा इनके साथ रहती है। मेहनत, धैर्य और साहस से ये जातक धन, समृद्धि और मान-सम्मान प्राप्त करते हैं। इनके जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं रहती और भविष्य में अत्यधिक धनवान बनने की संभावनाएँ रहती हैं। ये लोग स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं और किसी की दखलअंदाजी पसंद नहीं करते। यही कारण है कि अधिकतर मूलांक 1 वाले लोग बिजनेस या उद्यमिता की ओर आकर्षित होते हैं और उसमें भी बड़ी सफलता पाते हैं।इनकी व्यक्तिगत योग्यता और साहस की वजह से ये केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी ऊँचे दर्जे पर पहुँचते हैं। इनके आसपास के लोग इनकी मेहनत, ईमानदारी और नेतृत्व क्षमता को देखकर प्रभावित होते हैं। मूलांक 1 वाले जातक अपने परिवार और समाज के लिए आदर्श साबित होते हैं। उनका जीवन अक्सर सफलताओं और उपलब्धियों से भरा रहता है।

व्यक्तित्व और नेतृत्व की विशेषताएँ

मूलांक 1 वाले जातक सूर्य की तरह जीवन के हर क्षेत्र में चमकते हैं। इनके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास, साहस और नेतृत्व का अद्भुत मिश्रण होता है। ये लोग स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और अपने रास्ते खुद चुनते हैं। इनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा उत्कृष्ट और प्रभावशाली होते हैं। ऐसे लोग आसानी से समाज में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं।ये जातक केवल धनवान बनने में ही नहीं, बल्कि अपने कार्यक्षेत्र में नेतृत्व और प्रभाव बनाने में भी सफल होते हैं। इनके साहस और मेहनत का परिणाम उनके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मूलांक 1 वाले लोग न केवल अपने परिवार और समाज के लिए आदर्श होते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनते हैं। उनकी ऊर्जा और लगन उन्हें हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है।

