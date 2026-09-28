Angarki Sankashti 2026: 29 सितंबर को महाभरणी श्राद्ध और अंगारकी संकष्टी का दुर्लभ संयोग! जानें पूजा नियम और सही समय

Angarki Sankashti 2026: कैलेंडर में 29 सितंबर 2026 की तारीख धार्मिक दृष्टि से बेहद खास रहने वाली है. इस दिन एक ओर पितृ पक्ष के दौरान महाभरणी श्राद्ध किया जाएगा, तो दूसरी ओर मंगलवार होने के कारण इसी दिन अंगारकी संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा. मतलब एक ही दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध और भगवान गणेश की आराधना का अवसर मिलेगा. पंचांग के अनुसार, 29 सितंबर को भरणी नक्षत्र सुबह 9:03 बजे से शुरू होकर 30 सितंबर सुबह 7:36 बजे तक रहेगा, जबकि संकष्टी चतुर्थी की तिथि 29 सितंबर शाम 5:10 बजे से शुरू होगी.

ऐसे में सवाल है कि, क्या महाभरणी श्राद्ध और अंगारकी संकष्टी की पूजा एक साथ की जा सकती है? धार्मिक परंपराओं में देव पूजा और पितृ कर्म के अलग-अलग विधान बताए गए हैं. इसलिए दोनों अवसर एक ही तारीख पर पड़ने का अर्थ यह नहीं है कि दोनों अनुष्ठान एक ही समय और एक ही विधि से किए जाएं.

29 सितंबर को क्यों खास है संयोग?

पितृ पक्ष में भरणी नक्षत्र का विशेष महत्व माना जाता है. धार्मिक परंपरा में भरणी नक्षत्र के अधिपति यम माने जाते हैं, इसलिए इस नक्षत्र के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पितरों के निमित्त महत्वपूर्ण माना जाता है. 2026 में महाभरणी श्राद्ध 29 सितंबर को है. वहीं, जब संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को पड़ती है तो इसे अंगारकी चतुर्थी कहा जाता है. 2026 में यह संयोग भी 29 सितंबर को बन रहा है. अंगारकी चतुर्थी को भगवान गणेश की आराधना और व्रत के लिए विशेष माना जाता है.

महाभरणी श्राद्ध का क्या है महत्व?

पितृ पक्ष में भरणी नक्षत्र के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध महाभरणी श्राद्ध कहलाता है. धार्मिक मान्यताओं में इसे पितरों के प्रति श्रद्धा और तर्पण का विशेष अवसर माना गया है. कुछ धर्मग्रंथ-आधारित परंपराओं में इसके फल की तुलना गया श्राद्ध से भी की गई है. इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान आदि कर्म श्रद्धा के साथ किए जाते हैं. हालांकि, किस व्यक्ति के लिए किस प्रकार का श्राद्ध किया जाना चाहिए, यह परिवार की परंपरा और स्थानीय पंडित/आचार्य की सलाह के अनुसार तय किया जाना बेहतर है.

अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कब है?

पंचांग के अनुसार, कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि 29 सितंबर 2026 को शाम 5:10 बजे शुरू होकर 30 सितंबर दोपहर 2:55 बजे तक रहेगी. 29 सितंबर मंगलवार होने के कारण इसे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है. संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित व्रत है. श्रद्धालु इस दिन व्रत रखकर गणपति की पूजा करते हैं और चंद्रोदय के बाद व्रत खोलने की परंपरा कई क्षेत्रों में प्रचलित है. स्थानीय पंचांग के अनुसार चंद्रोदय का समय अलग हो सकता है.

क्या दोनों पूजा एक साथ करनी चाहिए?

एक ही तारीख पर पड़ने का मतलब यह नहीं है कि महाभरणी श्राद्ध और गणेश पूजा को एक ही अनुष्ठान बना दिया जाए. दोनों के उद्देश्य और धार्मिक विधियां अलग हैं. महाभरणी श्राद्ध पितरों के निमित्त किया जाने वाला कर्म है, जिसके लिए पंचांग में कुतुप, रौहिण और अपराह्न काल जैसे विशेष समय बताए जाते हैं. उदाहरण के लिए प्रयागराज के पंचांग में 29 सितंबर को कुतुप मुहूर्त 11:29 से 12:17 और अपराह्न काल 1:05 से 3:28 बजे तक दिया गया है. स्थान बदलने पर ये समय बदल सकते हैं.