अंगद में भी थी समुद्र लांघने की शक्ति, फिर हनुमान जी को ही पहले लंका क्यों भेजा गया? पढ़ें रोचक कथा

Mythological Stories of Ramayana: महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में ऐसे कई प्रसंग हैं जो मानव जीवन को सही दिशा दिखाते हैं. इन प्रसंगों और निर्णयों के गहरे अर्थ समझने के लिए लोग अक्सर उत्सुक रहते हैं. एक और बात, रामायण में हनुमान जी के पराक्रम और शक्ति को अतुलनीय दिखाया गया है. मतलब, जब भी किसी कठिन कार्य को करने की बात आती तो हनुमान जी का ही जिक्र आता था. माता सीता का पता लगाने के लिए भी हनुमान जी को ही समुद्र पार लंका भेजा गया था. आमतौर पर लोगों को यही पता है कि हनुमान जी उड़ पाने में सक्षम थे और वो ही इतने ताकतवर थे कि समुद्र की कठिनाइयों को पार कर लंका में प्रवेश कर सकते थे. असर में ऐसा नहीं है. रामायण के अनुसार, जब इस बात पर विचार किया कि कौन इतना सक्षम है कि समुद्र को बिना परेशानी के पार कर जाए, तो पाया गया कि हनुमान जी और अंगद जी दोनों ही इसमें सक्षम हैं.

अंगद बेहद ताकतवर थे और लंका की किसी भी परेशानी का आसानी से सामना कर सकते थे. रही बात हनुमान जी तो, वे अपनी शक्तियां भूले बैठे थे. हालांकि, उन्हें जामवंत ने इस बात का एहसास दिलाया था कि वो उड़ पाने में सक्षम हैं. रामायण में वर्णित यह महत्वपूर्ण प्रसंग अक्सर लोगों के मन में सवाल खड़ा करता है कि- जब वानर सेना में अंगद जैसे पराक्रमी योद्धा मौजूद थे, जो समुद्र लांघने में सक्षम थे, फिर हनुमान को ही सबसे पहले लंका क्यों भेजा गया? इसके पीछे गहरी रणनीति, विश्वास और विशेष गुणों की कहानी छिपी है. पढ़िए रामायण की यह रोचक कथा-

जामवंत ने दिलाई शक्ति की याद

जब माता सीता की खोज के लिए वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची, तब सभी वीरों ने अपनी-अपनी क्षमता बताई. अंगद ने भी कहा कि वह समुद्र पार कर सकते हैं, लेकिन वापस आने को लेकर उन्हें संदेह था. मतलब, अंगद को भी इस बात का शक था कि वो लंका जीवित चला तो जाएगा, लेकिन जीवित लौटकर नहीं आ पायेगा. ऐसे में वानर सेना के वरिष्ठ और बुद्धिमान जामवंत ने हनुमान को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया. अंतत: हनुमान जी को लंका भेजने का निर्णय लिया गया.

लंका जाने के लिए क्यों चुने गए हनुमान?

हनुमान जी को लंका भेजने के पीछे कई खास कारण थे. बता दें कि, हनुमान के पास न केवल समुद्र लांघने की शक्ति थी, बल्कि वापसी का पूरा भरोसा भी था. वे लंका में जाकर केवल सीता माता को ढूंढना ही नहीं, बल्कि स्थिति का आकलन करने में भी सक्षम थे. यही नहीं, हनुमान जी अपनी इच्छानुसार आकार बदल सकते थे, जिससे वे गुप्त रूप से लंका में प्रवेश कर सकते थे. बाद में यही हुआ. हनुमानजी ने लंका पहुंचकर न केवल सीता माता का पता लगाया, बल्कि रावण की सेना और शक्ति का भी आकलन किया. इसके बाद लंका दहन कर शत्रु को चेतावनी भी दी, जिससे युद्ध की दिशा तय हो गई.

अंगद को लंका न भेजने की यह थी वजह

पौराणिक कथा के अनुसार, बात उस समय की है कि, जब बालि का पुत्र अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरु के यहां शिक्षा प्राप्त कर रहे थे. अंगद शुरू से ही बहुत ही बलशाली थे. अंगद शरारत में अक्सर अक्षय कुमार को थप्पड़ मार देते थे. यह शक्तिशाली थप्पड़ को अक्षय कुमार सहन नहीं कर पाता था और मूर्छित हो जाता था. जब यह घटना बार-बार होने लगी, तो अक्षय कुमार ने इस बात की शिकायत गुरु जी से की. कई बार समझाने के बाद एक दिन गुरु जी ने क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया कि, अब यदि अक्षय कुमार पर तुमने हाथ उठाया, तो तुम उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे. इसलिए जब लंका जाने की बात हुई, तो अगंद को यही शक था कि उसे रोकने के लिए रावण अक्षय का इस्तेमाल करेगा. अगर अक्षय कुमार से उसका सामना हो गया, तो श्राप के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है.

काम आई वरिष्ठ और बुद्धिमान जामवंत की बात

भगवान राम की सेना अपने बहादुर योद्धा अंगद को केवल इस बात के लिए युद्ध से पहले ही नहीं खोना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले हनुमान जी से जाने को कहा. अंगद की ये बात सच भी साबित हुई. जब रावण ने जाना कि कोई बड़ा वानर आया है और वह अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है, तो रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा. उसे लगा कि इतना बलशाली वानर अंगद ही हो सकता है. अगर वह हुआ, तो अक्षय कुमार उसका बड़ी सरलता से उसका वध कर देगा. लेकिन, इधर वरिष्ठ और बुद्धिमान जामवंत ने बड़ी क्षति होने से रोक लिया.