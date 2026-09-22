Anant Chaturdashi 2026: अनंत चतुर्दशी कब है? कलाई पर क्यों बांधा जाता है 14 गांठों वाला अनंत सूत्र, जानें पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

Anant Chaturdashi Kab Hai 2026: हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का पर्व भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की उपासना से जुड़ा है. इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और कलाई पर 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधते हैं. मान्यता है कि यह सूत्र भगवान अनंत की कृपा और जीवन में सुख-समृद्धि की कामना का प्रतीक है. खास बात यह भी है कि इसी दिन 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन होता है और गणपति बप्पा को विदाई दी जाती है. आखिर 2026 में अनंत चतुर्दशी कब है, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा और 14 गांठों वाले अनंत सूत्र का क्या महत्व है? आइए जानते हैं.

अनंत चतुर्दशी 2026 कब है?

साल 2026 में अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार, चतुर्दशी तिथि 24 सितंबर की रात शुरू होकर 25 सितंबर की रात तक रहेगी, इसलिए उदयातिथि के आधार पर पर्व 25 सितंबर को मनाया जाएगा.

अनंत चतुर्दशी पूजा का समय

नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार लगभग सुबह 6:10 बजे से रात 11:07 बजे तक अनंत व्रत-पूजन की अवधि मानी गई है. अलग-अलग शहरों में सूर्योदय और तिथि के समय के कारण मुहूर्त में थोड़ा अंतर हो सकता है.

क्यों बांधा जाता है 14 गांठों वाला अनंत सूत्र?

अनंत चतुर्दशी पर पूजा के बाद 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है. धार्मिक मान्यता में इन 14 गांठों को 14 लोकों से जोड़ा जाता है. इसे भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का प्रतीक माना जाता है.

परंपरा के अनुसार पुरुष अनंत सूत्र को दाहिने हाथ और महिलाएं बाएं हाथ में धारण करती हैं. कई स्थानों पर इसे हल्दी से रंगे धागे के रूप में तैयार किया जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे धारण करने से भगवान विष्णु की कृपा और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की जाती है.

अनंत चतुर्दशी 2026 पूजा विधि

अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है. इसके बाद घर के पूजा स्थान की सफाई करके भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की स्थापना करें.

पूजा स्थान पर कलश स्थापित करें.

भगवान विष्णु की शेषनाग पर विराजमान तस्वीर या प्रतिमा रखें.

भगवान के सामने 14 गांठों वाला अनंत सूत्र रखें.

भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, पंचामृत और नैवेद्य अर्पित करें.

अनंत सूत्र की भी विधि-विधान से पूजा करें.

भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए “ॐ अनन्ताय नमः” मंत्र का जाप करें.

पूजा और अनंत व्रत कथा का पाठ करने के बाद अनंत सूत्र धारण करें.

इसके बाद आरती करें और परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें.

क्या है अनंत चतुर्दशी का पौराणिक महत्व?

अनंत चतुर्दशी से जुड़ी पौराणिक कथा में पांडवों का भी उल्लेख मिलता है. मान्यता के अनुसार जुए में अपना राज्य गंवाने के बाद पांडव वनवास के दौरान कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे. तब भगवान श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को अनंत भगवान का व्रत करने की सलाह दी.

युधिष्ठिर ने भाइयों और द्रौपदी के साथ विधि-विधान से व्रत किया और अनंत सूत्र धारण किया. धार्मिक कथा के अनुसार इसके बाद पांडवों के जीवन में आए संकट धीरे-धीरे दूर हुए और उन्हें खोया हुआ वैभव वापस प्राप्त हुआ. यह कथा धार्मिक परंपरा का हिस्सा है.

गणेश उत्सव का भी होता है समापन

अनंत चतुर्दशी का एक और बड़ा महत्व गणेश भक्तों के लिए है. गणेश चतुर्थी से शुरू होने वाले 10 दिवसीय गणेशोत्सव का समापन भी इसी दिन होता है. इस अवसर पर घरों और सार्वजनिक पंडालों में स्थापित गणपति प्रतिमाओं का विधि-विधान से विसर्जन किया जाता है. 25 सितंबर 2026 को भी अनंत चतुर्दशी के साथ गणेश विसर्जन होगा.