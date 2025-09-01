आखिर कब है Anant Chaturdashi? बप्पा को विदा करने से पहले जान लें गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त

Anant Chaturdashi 2025 Kab Hai: अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और खास त्योहार माना जाता है। यह त्योहार भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग खासतौर पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। साथ ही इस दिन गणेश उत्सव का भी समापन होता है। गणेश जी वापस इस दिन पृथ्वी से अपने स्थान पर लौट जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सारे दुख-दर्द खत्म हो जाते हैं। इस दिन अनंत भगवान की पूजा का भी खास महत्व माना जाता है। अनंत भगवान की सच्चे मन से पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि का वास होता है। इस बार अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturthi) का ये त्योहार 6 सितंबर, शनिवार को मनाया जाना है।

अनंत चतुर्दशी 2025 महत्व जाने यहां (Anant Chaturthi Significance)

अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा के दौरान एक खास धागा होता है। इस धागे को अनंत सूत्र भी कहा जाता है। इस धागे में चौदह गांठ लगी हुई होती हैं। यह सूत्र जो व्रत को विधि-पूर्वक रखता है, वह अपनी कलाई में बांधता है। इससे जीवन में खुशहाली आती है। गणेश उत्सव (Ganesh Utsav) का समापन भी इसी दिन होता है। इस दिन सभी भक्त ‘गणपति बप्पा मोरया’ कहते हुए भगवान को विदा करते हैं और अगले साल वापस आने के लिए आमंत्रित करते हैं।

अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त (Anant Chaturthi Shubh Muhurat)

अनंत चतुर्दशी 6 सिंतबर को मनाई जाएगी। इस इसका आरंभ सुबह 3 बजकर 12 मिनट से होगा और समापन 7 सितंबर को रात 1 बजकर 41 मिनट पर होगा। वहीं पूजन का मुहूर्त 6 बजकर 02 मिनट से शुरू होगा।

गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त

सुबह मुहूर्त – सुबह 7:36 मिनट से लेकर 9:10 तक

अपराह्न मुहूर्त- दोपहर 12:19 मिनट से लेकर शाम 5:02 तक

सायाह्न मुहूर्त – शाम 06:37 मिनट से रात 08:02 तक

रात्रि मुहूर्त – रात 09:28 मिनट से अर्धरात्रि 1:45 मिनट

अनंत चतुर्दशी 2025 की पूजा विधि

सबसे पहले स्नान करके साफ-सुथरे कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं। घर में साफ जगह पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें और पूजा करें। पूजा में रोली, चावल, फूल, फल, मिठाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हाथ में सूत्र बांध लें। अनंत चतुर्दशी की कथा भी इस दिन सुनि जाती है। अंत में आरती करके प्रसाद लोगों में बांट दें।

