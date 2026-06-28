तिरुमला मंदिर पहुंचे अनंत अंबानी, भगवान वेंकटेश्वर को अर्पित किए बाल, गौशाला विकास और श्रद्धालुओं के लिए की बड़ी घोषणा

Anant Ambani Tirupati Visit: रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी एक बार फिर अपनी धार्मिक आस्था और सामाजिक कार्यों को लेकर सुर्खियों में हैं. रविवार को उन्होंने आंध्र प्रदेश स्थित प्रसिद्ध तिरुमला श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की और मंदिर की परंपरा का पालन करते हुए अपने बाल भगवान वेंकटेश्वर को अर्पित किए. इस दौरान उन्होंने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं.

मंदिर में दर्शन के बाद अनंत अंबानी ने कहा कि जीवन में धन, प्रसिद्धि और सफलता का महत्व अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति आस्था होती है. उनके अनुसार, इंसान के साथ अंत तक यदि कुछ रहता है तो वह उसका विश्वास और भगवान के प्रति समर्पण है.

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 25 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा

अनंत अंबानी ने मंदिर में सुप्रभात सेवा में भाग लेने के बाद केश दान की परंपरा निभाई. तिरुमला मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए केश दान करते हैं. हिंदू मान्यताओं में इसे अहंकार त्यागकर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक माना जाता है.दर्शन के बाद उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ओर से TTD को लगभग 27.5 करोड़ रुपये की लागत वाली 25 इलेक्ट्रिक बसें देने की घोषणा की. इन बसों से तिरुमला आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सुविधा मिलेगी. कंपनी बसों के संचालन के साथ-साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भी सहयोग करेगी.

गौशाला के विकास में भी करेंगे सहयोग

अनंत अंबानी ने तिरुमला की गौशाला के आधुनिकीकरण में सहायता देने का भी भरोसा दिलाया. मंदिर परिसर में उन्होंने हाथियों को अपने हाथों से भोजन भी कराया. इस दौरान पशु संरक्षण और सेवा के प्रति उनकी रुचि साफ दिखाई दी. उनकी वन्यजीव संरक्षण परियोजना ‘वंतारा’ पहले से ही चर्चा में रही है और इस यात्रा में भी उन्होंने पशु कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई.धार्मिक अनुष्ठानों के बाद वैदिक विद्वानों ने उन्हें वेद आशीर्वचनम् प्रदान किया. मंदिर प्रशासन ने श्रीवारी तीर्थ प्रसादम भेंट किया और पारंपरिक रेशमी शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया.

जून में दूसरी बार पहुंचे तिरुमला