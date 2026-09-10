Home > धर्म > गाय रोज टीले पर चढ़ाती थी अपना दूध, खुदाई हुई तो निकला दिव्य शिवलिंग! दानवीर कर्ण से जुड़ी है आनंदेश्वर मंदिर की कथा

गाय रोज टीले पर चढ़ाती थी अपना दूध, खुदाई हुई तो निकला दिव्य शिवलिंग! दानवीर कर्ण से जुड़ी है आनंदेश्वर मंदिर की कथा

Anandeshwar Mahadev Temple Kanpur: कानपुर के परमट में गंगा किनारे बसे आनंदेश्वर महादेव मंदिर की कहानी भी ऐसी ही एक आस्था से जुड़ी है. मान्यता है कि, कभी इसी धरती पर दानवीर कर्ण गंगा स्नान के बाद भगवान शिव की गुप्त पूजा किया करते थे. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: September 10, 2026 9:22:45 AM IST

Anandeshwar Mahadev Temple Kanpur
Anandeshwar Mahadev Temple Kanpur


Anandeshwar Mahadev Temple Kanpur: किसी ने सही कहा है कि, जहां भगवान की मौजूदगी होती है, वहां उन्हें पहचानने के लिए हमेशा आंखों की जरूरत नहीं होती… कभी कोई अनजाना संकेत भी अपने आप रास्ता दिखा देता है. कानपुर के परमट में गंगा किनारे बसे आनंदेश्वर महादेव मंदिर की कहानी भी ऐसी ही एक आस्था से जुड़ी है. मान्यता है कि, कभी इसी धरती पर दानवीर कर्ण गंगा स्नान के बाद भगवान शिव की गुप्त पूजा किया करते थे. उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन एक बेजुबान गाय अपने व्यवहार से उस जगह का ऐसा रहस्य खोल देगी, जिसे देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे. 

कहा जाता है कि, आनंदी नाम की गाय रोज एक टीले पर पहुंचती और अपना दूध वहीं चढ़ा देती थी. जब लोगों ने इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश की और टीले की खुदाई की, तो मिट्टी के भीतर से शिवलिंग प्रकट हुआ. इसी घटना को आनंदेश्वर महादेव की प्राचीन कथा से जोड़कर देखा जाता है. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा- 

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गंगा स्नान के बाद कर्ण करते थे गुप्त पूजा

स्थानीय मान्यता के अनुसार, दानवीर कर्ण रोज गंगा स्नान करने के बाद एकांत स्थान पर भगवान शिव की पूजा करने पहुंचते थे. वे यहां पूजा-अर्चना के बाद वापस चले जाते और किसी को इस पूजा के बारे में पता नहीं चलता था. कर्ण की शिवभक्ति से जुड़ी इस कथा में एक गाय का प्रसंग बेहद खास है. मान्यता है कि ‘आनंदी’ नाम की गाय रोज एक विशेष टीले के पास जाती और वहां अपने आप दूध गिराने लगती थी. 

गाय के रहस्य ने खोल दिया शिवलिंग का राज

कई दिनों तक जब गाय इसी तरह टीले पर दूध चढ़ाती रही तो लोगों का संदेह बढ़ गया. उन्होंने इस स्थान की जांच करने का फैसला किया. स्थानीय कथा के अनुसार, जब टीले की खुदाई की गई तो मिट्टी के भीतर से एक शिवलिंग मिला. शिवलिंग के प्रकट होने को लोगों ने भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का संकेत माना. इसके बाद यहां पूजा-अर्चना शुरू हो गई और धीरे-धीरे यह स्थान श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया. 

‘आनंदेश्वर’ नाम के पीछे भी है खास मान्यता

आनंदेश्वर नाम को भी इसी कथा से जोड़ा जाता है. कहा जाता है कि, जिस गाय के माध्यम से शिवलिंग के बारे में लोगों को पता चला, उसका नाम आनंदी था. उसकी वजह से भगवान शिव के इस स्वरूप को आनंदेश्वर महादेव कहा जाने लगा. ‘आनंद’ शब्द को भगवान शिव की कृपा और भक्तों को मिलने वाले आध्यात्मिक सुख से भी जोड़ा जाता है. आज आनंदेश्वर मंदिर में दूर-दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन और पूजा के लिए पहुंचते हैं. सावन और महाशिवरात्रि जैसे अवसरों पर यहां विशेष भीड़ देखने को मिलती है.

Tags: Dharmfamous templekanpur templereligion news
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