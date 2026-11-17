Amla Navami 2026 Date: हिंदू धर्म में कार्तिक महीने को बेहद पवित्र माना जाता है. इस महीने में कई ऐसे व्रत और त्योहार आते हैं, जिनका संबंध भगवान विष्णु की पूजा और पुण्य प्राप्ति से है. इन्हीं में से एक है आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी और कूष्मांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ भगवान विष्णु की आराधना की जाती है. हालांकि, इस साल नवमी तिथि 18 और 19 नवंबर दोनों दिन पड़ रही है. ऐसे में श्रद्धालुओं के मन में सवाल है कि आंवला नवमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा?

आंवला नवमी 2026 कब है?

कैलेंडर के अनुसार, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि बुधवार, 18 नवंबर, 2026 को सुबह 6:04 बजे शुरू होगी. यह तिथि गुरुवार, 19 नवंबर, 2026 को सुबह 7:05 बजे खत्म होगी.

क्योंकि आंवला नवमी पूजा के लिए सुबह का खास महत्व होता है, और इस बार यह 18 नवंबर को पड़ रही है, इसलिए इस साल आंवला नवमी बुधवार, 18 नवंबर, 2026 को मनाई जाएगी. इस दिन, भक्त व्रत रखेंगे और भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा करेंगे.

आंवला नवमी 2026 पूजा मुहूर्त

आंवला नवमी पर पूजा के लिए लगभग 5 घंटे 20 मिनट का शुभ समय मिलेगा.

आंवला नवमी की तारीख: 18 नवंबर, 2026, बुधवार

पूजा का मुहूर्त: सुबह 6:46 बजे से दोपहर 12:06 बजे तक

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:59 बजे से शाम 5:53 बजे तक

निशिता मुहूर्त: 19 नवंबर को रात 11:40 बजे से रात 12:33 बजे तक

इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होगा. हालांकि, आंवला नवमी पर रवि योग बन रहा है, जो पूरे दिन रहेगा. इसके अलावा, ध्रुव योग सुबह 8:05 बजे तक रहेगा, जिसके बाद व्याघात योग शुरू होगा. शतभिषा नक्षत्र पूरे दिन रहेगा.

आंवला नवमी को अक्षय नवमी क्यों कहते हैं?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आंवला नवमी पर भगवान विष्णु की पूजा और दान करने से हमेशा लाभ मिलता है. अक्षय का मतलब है जो कभी खत्म न हो. ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए अच्छे कामों का पुण्य लंबे समय तक रहता है. इसीलिए इसे अक्षय नवमी कहा जाता है.

आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है?

हिंदू धर्म में आंवले के पेड़ को बहुत पवित्र माना जाता है. माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल नवमी से कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में निवास करते हैं. इसलिए इस दिन पेड़ की पूजा की जाती है और इसके नीचे बैठकर भोजन करने की परंपरा है.

धार्मिक मान्यताओं में आंवले को अमृत फल माना जाता है. इसके औषधीय गुणों के कारण भी इसे खास महत्व दिया जाता है. माना जाता है कि आंवला नवमी पर पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने और पूजा करने से सेहत, खुशी और समृद्धि मिलती है.

आंवला नवमी को कुष्मांडा नवमी क्यों कहते हैं?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान विष्णु ने कार्तिक शुक्ल नवमी को कुष्मांडा राक्षस का वध किया था. इसी वजह से इस तिथि को कुष्मांडा नवमी भी कहा जाता है. इस मौके पर कुष्मांडा या कद्दू दान करने की परंपरा है. माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा से दान और पूजा करने से सुख और समृद्धि मिलती है.