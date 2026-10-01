Home > धर्म > अमेठी का मुकुट नाथ धाम, यहीं पांडवों ने की थी महादेव की पूजा! राजा युद्ध से पहले क्यों रखते थे यहां अपना मुकुट?

अमेठी का मुकुट नाथ धाम, यहीं पांडवों ने की थी महादेव की पूजा! राजा युद्ध से पहले क्यों रखते थे यहां अपना मुकुट?

Mukut Nath Dham Amethi: उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक ऐसा प्राचीन शिवधाम है, जिसका नाम सुनते ही महाभारत काल की एक रोचक कथा याद आती है. ताला महादेवन क्षेत्र में स्थित बाबा मुकुट नाथ धाम को स्थानीय मान्यता पांडवों के वनवास से जोड़ती है. कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडव इस क्षेत्र से गुजरे थे और उन्होंने यहां भगवान शिव की पूजा-अर्चना की थी. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा-

By: Lalit Kumar | Published: October 1, 2026 9:08:31 AM IST

Mukut Nath Dham Amethi
Mukut Nath Dham Amethi


Mukut Nath Dham Amethi: उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक ऐसा प्राचीन शिवधाम है, जिसका नाम सुनते ही महाभारत काल की एक रोचक कथा याद आती है. ताला महादेवन क्षेत्र में स्थित बाबा मुकुट नाथ धाम को स्थानीय मान्यता पांडवों के वनवास से जोड़ती है. कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडव इस क्षेत्र से गुजरे थे और उन्होंने यहां भगवान शिव की पूजा-अर्चना की थी. इतना ही नहीं, मान्यता है कि पांडवों ने शिवलिंग पर अपना मुकुट अर्पित किया था. इसी वजह से इस स्थान का नाम मुकुट नाथ धाम पड़ा. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा-

पांडवों से कैसे जुड़ी है कहानी?

स्थानीय पुजारियों के अनुसार, द्यूत क्रीड़ा में सबकुछ हारने के बाद पांडवों को 13 वर्ष के वनवास और एक वर्ष के अज्ञातवास पर जाना पड़ा. वनवास के दौरान वे जिस वन क्षेत्र से गुजरे, वहां उन्हें भगवान शिव का एक प्राचीन शिवलिंग मिला. पांडवों ने यहां रुककर महादेव की पूजा की और अपना मुकुट शिवलिंग को अर्पित किया. कहा जाता है कि, पांडवों की इस आस्था के बाद यह स्थान मुकुट नाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया. हालांकि, पांडवों के यहां आने और मुकुट चढ़ाने की बात स्थानीय धार्मिक मान्यता और दंतकथा के रूप में सामने आती है.

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राजा युद्ध से पहले क्यों रखते थे मुकुट?

मुकुट नाथ धाम से जुड़ी स्थानीय कथा में मुकुट को सिर्फ राजसी पहचान नहीं, बल्कि अहंकार और सत्ता का प्रतीक भी माना जाता है. मान्यता के अनुसार, महादेव के सामने मुकुट अर्पित करने का भाव यह था कि राजा युद्ध या किसी बड़े कार्य पर जाने से पहले अपनी शक्ति और विजय का श्रेय भगवान को सौंपे. इसी वजह से इस धाम से जुड़ी कथाओं में राजाओं द्वारा मुकुट अर्पित करने की परंपरा का भी उल्लेख मिलता है.

जमीन में दबा था शिवलिंग?

मुकुट नाथ धाम को लेकर एक और दिलचस्प कथा प्रचलित है. स्थानीय लोगों के अनुसार, समय के साथ यह क्षेत्र जंगल और टीले में बदल गया था. बाद में खुदाई के दौरान शिवलिंग के मिलने की बात कही जाती है. रिपोर्टों के मुताबिक, शिवलिंग को निकालने के लिए काफी खुदाई की गई, लेकिन उसकी गहराई का पता नहीं चल सका. इसी स्थान पर बाद में मंदिर का विकास हुआ. मंदिर के शिवलिंग को स्थानीय लोग बेहद प्राचीन मानते हैं और इसे रामेश्वरम के शिवलिंग से मिलता-जुलता भी बताते हैं. कुछ रिपोर्टों में इसे महाभारत काल से पहले का बताया गया है.

सावन और महाशिवरात्रि पर उमड़ते हैं श्रद्धालु

आज मुकुट नाथ धाम अमेठी के प्रमुख स्थानीय शिवधामों में शामिल है. सावन में यहां जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं. महाशिवरात्रि पर भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन और जलाभिषेक करते हैं.

Tags: Dharmfamous temple in indiareligion news
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