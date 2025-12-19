Home > धर्म > Amavasya 2026 Dates: साल 2026 में कब-कब पड़ेगी अमावस्या? देखें 12 अमावस्या की पूरी लिस्ट

Amavasya 2026 Dates: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को दान-पुण्य, स्नान और अनेक धार्मिक कार्यों के लिए विशेष माना गया है. जानते हैं साल 2026 में कब-कब पड़ेगी अमावस्या. यहां जानें पूरा कैलेंडर.

By: Tavishi Kalra | Published: December 19, 2025 11:12:19 AM IST

Amavasya 2025: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है. नए साल 2026 की शुरुआत होने वाली है. साल की शुरुआत माघ माह की अमावस्या के साथ होगी. हर साल 12 अमवास्या पड़ती है यानि हर माह में एक अमावस्या. अमावस्या तिथि के दिन स्नान, दान का विशेष महत्व होता है. इस दिन को पितरों के तर्पण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. इस रात को काली रात भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा नजर नहीं आता और लुप्त हो जाता है यहां जानें हर माह की अमावस्या तिथि का संपूर्ण कैलेंडर.

साल 2026 अमावस्या तिथि कैलेंडर

माघ अमावस्या जनवरी 18, 2026, रविवार
फाल्गुन अमावस्या फरवरी 17, 2026, मंगलवार
चैत्र अमावस्या मार्च 19, 2026, बृहस्पतिवार
वैशाख अमावस्या अप्रैल 17, 2026, शुक्रवार
ज्येष्ठ अमावस्या मई 16, 2026, शनिवार
ज्येष्ठ अधिक अमावस्या जून 15, 2026, सोमवार
आषाढ़ अमावस्या जुलाई 14, 2026, मंगलवार
श्रावण अमावस्या अगस्त 12, 2026, बुधवार
भाद्रपद अमावस्या सितम्बर 11, 2026, शुक्रवार
आश्विन अमावस्या अक्टूबर 10, 2026, शनिवार
कार्तिक अमावस्या नवम्बर 9, 2026, सोमवार
मार्गशीर्ष अमावस्या दिसम्बर 8, 2026, मंगलवार

सोमवती अमावस्या 2026 कब? (Somwati Amavasya 2026 Kab)

सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है. साल 2026 में सोमवती अमावस्या दो बार पड़ेगी. पहली ज्येष्ठ अधिक अमावस्या को 15 जून, 2026 को पड़ेगी और दूसरी कार्तिक अमावस्या जो 9 नवंबर 2026 को पड़ेगी. यह दोनों ही माह की अमावस्या खास होंगी.

शनिश्चरी अमावस्या 2026 कब? (Shani Amavasya 2026 Kab)

शनिवार के दिन अमावस्या पड़ने को शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है. इस अमावस्या का भी विशेष महत्व है. साल 2026 में शनिश्चरी अमावस्या दो बार पड़ेगी. पहली ज्येष्ठ अमावस्या 16 मई 2026 को और दूसरी आश्विन अमावस्या 10 अक्टूबर, 2026 को पड़ेगी.

