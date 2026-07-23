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Amarnath Yatra Update 2026: चौथे दिन भी थमी अमरनाथ यात्रा,मौसम की मार से NH-44 बंद… प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए जारी की अहम सलाह

Amarnath Yatra Update 2026: जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में लगातार बारिश ने अमरनाथ यात्रा को भी काफी प्रभावित किया है,पिछले चार दिन से यह यात्रा स्थगित है,आइए जानते हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 23, 2026 1:43:22 PM IST

कब तक चलेगी अमरनाथ यात्रा?
कब तक चलेगी अमरनाथ यात्रा?


Amarnath Yatra Update 2026: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू-कश्मीर पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है. लगातार खराब मौसम और पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाओं के चलते प्रशासन ने एहतियातन चौथे दिन भी अमरनाथ यात्रा शुरू नहीं की. सड़कें बंद होने से बड़ी संख्या में यात्री विभिन्न पड़ावों पर रुके हुए हैं.
 
पिछले कुछ दिनों से जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है. इसके चलते कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ और चट्टानें सड़क पर आ गिरीं. सबसे ज्यादा असर जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) पर पड़ा, जिसके बाधित होने से यात्रा पूरी तरह प्रभावित हो गई.

यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया

यात्रा रोकने के बाद श्रद्धालुओं को चंदरकोट, रामबन और बनिहाल के यात्रा शिविरों में ठहराया गया है. प्रशासन की ओर से भोजन, पेयजल और चिकित्सा जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो.प्रशासन और राहत दल लगातार सड़क से मलबा हटाने में जुटे हैं. अधिकारियों का कहना है कि NH-44 पर यातायात सामान्य होने और मौसम में सुधार आने के बाद ही अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू करने का फैसला लिया जाएगा. श्रद्धालुओं से केवल आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करने की अपील की गई है.

कब तक चलेगी अमरनाथ यात्रा?

इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू हुई है और 28 अगस्त 2026 तक चलेगी. श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं. पहलगाम मार्ग अपेक्षाकृत लंबा है, जबकि बालटाल मार्ग छोटा लेकिन अधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है.

श्रद्धालुओं के लिए क्या है सलाह?

मौसम सामान्य होने तक यात्रा शुरू होने की संभावना कम है. ऐसे में प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे जल्दबाजी में यात्रा न करें, यात्रा से पहले आधिकारिक एडवाइजरी जरूर देखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.

Tags: Amarnath Weather UpdateAmarnath Yatra 2026Amarnath Yatra UpdateNH-44 Closed
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