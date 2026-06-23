Amarnath New Fare List 2026: 3 जुलाई से खुलेंगे बाबा अमरनाथ के दरबार, जानें बस-ऑटो और रिक्शा का कितना लगेगा किराया?

Amarnath Yatra Routes Bus Taxi Auto Fare 2026: पवित्र बाबा अमरनाथ यात्रा इस साल 3 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रही है. करीब 57 दिनों तक चलने वाली इस धार्मिक यात्रा में देशभर से लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है. यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और किराए में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने बसों, टैक्सियों, मैक्सी कैब, ऑटो और ई-रिक्शा के लिए नई किराया दरें घोषित कर दी हैं.

परिवहन विभाग ने जम्मू से कटड़ा, श्रीनगर, किश्तवाड़, भद्रवाह, बनिहाल, पुंछ और पटनीटॉप जैसे मार्गों पर चलने वाले यात्री वाहनों के लिए किराया निर्धारित किया है. विभाग ने साफ किया है कि कोई भी वाहन चालक निर्धारित दरों से ज्यादा किराया नहीं वसूल सकेगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी और बार-बार शिकायत मिलने पर रूट परमिट भी रद्द किया जा सकता है. हर साल अमरनाथ यात्रा के दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं से ज्यादा किराया वसूले जाने की शिकायतें सामने आती हैं. इसी को देखते हुए प्रशासन लगातार निगरानी करता है.

ऑटो और ई-रिक्शा में किराया चार्ट लगाना होगा जरूरी

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने जम्मू जिले में संचालित ऑटो रिक्शा, ई-ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के लिए नया आदेश जारी किया है. इसके तहत सभी चालकों को राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किराया लिस्ट अपने वाहन में लगाना होगा. इसका उद्देश्य यात्रियों को सही जानकारी उपलब्ध कराना और ज्यादा किराया वसूली की शिकायतों को रोकना है.

ऑटो और ई-ऑटो के नए किराए

पेट्रोल ऑटो: पहले एक किलोमीटर के लिए 26 रुपये, उसके बाद प्रति किलोमीटर 20 रुपये.

ई-ऑटो: पहले एक किलोमीटर के लिए 25 रुपये, उसके बाद प्रति किलोमीटर 20 रुपये.

जम्मू से कई रूटों के बस किराए

जम्मू बस स्टैंड से कटड़ा: 74 रुपये (सेमी डीलक्स), 103 रुपये (डीलक्स), 123 रुपये (सुपर डीलक्स)

जम्मू रेलवे स्टेशन से कटड़ा: 92 रुपये, 127 रुपये और 155 रुपये

जम्मू से श्रीनगर: 468 रुपये, 649 रुपये और 793 रुपये

जम्मू से किश्तवाड़: 355 रुपये, 517 रुपये और 603 रुपये

जम्मू से भद्रवाह: 307 रुपये, 426 रुपये और 522 रुपये

जम्मू से बनिहाल: 274 रुपये, 380 रुपये और 464 रुपये

जम्मू से पुंछ: 420 रुपये, 601 रुपये और 710 रुपये

कश्मीर घाटी के मेन रूटों का किराया